Экономика
Комсомольская правдаЖители Гонконга получат по 1200 долларов на расходы
Экономика территории пострадала от месяцев сильных политических беспорядков, а в последнее время пострадала от воздействия коронавируса нового типа, который внес свои изменения не только экономику Китая, а всего мира.
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Гонконг выделил более $15 млрд на поддержку экономики, пострадавшей от протестов и вируса
Коммерсантъвчера в 04:55
Гонконг выделит 15 миллиардов долларов на поддержку экономики на фоне коронавируса
Вести.Ruвчера в 01:48
Власти Гонконга из-за коронавируса выплатят жителям по $1,3 тыс. в качестве соцподдержки
ТАСС25 февраля в 23:41
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Культура
«Евровидение» с Панайотовым угодило в капкан коронавируса и силовиков
Нет, были примеры: и Киркоров, и Пугачева, и даже t.A.T.u, но с первыми двумя это случилось еще в допотопные времена прошловекового «Евровидения», когда правила требовали пения на языке своей страны, а в случае с t.A.T.u (в 2003 г.) статус мировых поп-звезд позволял им тогда травить любую чушь, хоть «Не Верь, Не Бойся, Не Проси», кроме одного ни-ни - их фирменного поцелуя.
Футбол
Хачатурянц объявил о введении единого рейтинга инспекторов и судей
Российские арбитры провели большую работу в перерыве чемпионата и на сборах смогли познакомиться с требованиями новых руководителей департамента судейства и департамента инспектирования - Виктором Кашшаи и Сергеем Фурсой.
Экономика
«Роснефть» готова продавать ПО в Азию
С 2018 года российская компания начала продавать лицензии на «РН-ГРИД», уже продано более 200, еще 50 на стадии заключения контракта.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Происшествия
Эвакуированный в Москве «Бэтмобиль» оказался слишком широким
Политика
Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
Авто
Volkswagen официально представил новый Golf GTI
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили об усилении флота России в Крыму
Россия после 2014 года усилила корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Политика
Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
Футбол
Принц Саудовской Аравии потерял интерес к «Ньюкаслу» и попробует приобрести «МЮ» (Shields Gazette)
Инвесторы из Саудовской Аравии потеряли интерес к приобретению «Ньюкасла».
Кино
Netflix создал рейтинг популярных фильмов и сериалов
Американский стриминговый сервис Netflix запустил новую функцию, благодаря которой подписчикам стал доступен список из десяти самых популярных сериалов и фильмов, который будет обновляться каждый день.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
Спорт
Представитель МОК допустил отмену Олимпиады-2020 из-за коронавируса
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд допустил возможность отмены летней Олимпиады, которая должна состояться в 2020 году в Токио, из-за вспышки коронавируса.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Политика
Песков: приглашение Зеленскому на 75-летие Победы пока не направлялось
"Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать.
Общество
В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь
Политика
Изменения в Конституцию вступят в силу одномоментно – Клишас
Изменения в Конституцию при поддержке со стороны россиян по итогам общероссийского голосования одномоментно вступят в силу.
Футбол
Гвардиола: «Сити» пропустил тогда, когда был лучше «Реала» по игре
Да, "Сити" пропустил тогда, когда был лучше мадридцев по игре. Когда лучше был "Реал", мы забили - таков футбол.
Общество
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею
Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Политика
Путин ответил на вопрос о наличии у него двойников
Президент Владимир Путин рассказал, что в начале 2000-х гг. ему предлагали использовать двойника для его безопасности, но он отказался от этой идеи.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Общество
Бикмурзин покинул пост гендиректора «Нижнекамскнефтехима»
Бикмурзин занял пост гендиректора летом 2014 года.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко заметно помолодела
Пользователи сети заметили, что Елена заметно помолодела.
Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.