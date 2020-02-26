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Культура «Евровидение» с Панайотовым угодило в капкан коронавируса и силовиков Нет, были примеры: и Киркоров, и Пугачева, и даже t.A.T.u, но с первыми двумя это случилось еще в допотопные времена прошловекового «Евровидения», когда правила требовали пения на языке своей страны, а в случае с t.A.T.u (в 2003 г.) статус мировых поп-звезд позволял им тогда травить любую чушь, хоть «Не Верь, Не Бойся, Не Проси», кроме одного ни-ни - их фирменного поцелуя.

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Экономика «Роснефть» готова продавать ПО в Азию С 2018 года российская компания начала продавать лицензии на «РН-ГРИД», уже продано более 200, еще 50 на стадии заключения контракта.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

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Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

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