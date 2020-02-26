Экономика

Life.ruLife.ruГонконг выплатит жителям по $1200 для поддержки на фоне коронавируса

Всем жителям Гонконга старше 18 лет выплатят по 10 тысяч гонконгских долларов (около $1,2 тысячи) в качестве меры социальной поддержки из-за уханьского коронавируса. Об этом объявил секретарь по финансовым вопросам местной администрации Пол Чан.
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