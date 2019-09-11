Экономика
RT на русскомГонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Кино
Опубликован постер комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»
Культуромания 04:10
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Путин обещал господдержку туристической отрасли России
Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль.
ТАСС 03:47
Космос
На МКС впервые в истории замесили цемент
Южный Федеральный вчера в 13:37
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Происшествия
На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны
Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.
РИА Новости 06:31
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Раскрыт список гостей на свадьбе Ксении Собчак
Предстоящая свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова соберет около 300 гостей.
VSE42.RU 05:43
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Политика
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к секретным данным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб.
RT на русском 06:05
Политика
Кремль посоветовал не проецировать на все общество речь Дудя на премии GQ
В Кремле не преувеличивают значение светских мероприятий, таких как премия журнала GQ, на которой журналист Юрий Дудь выступил с речью о полицейском произволе.
РБК 05:53
Происшествия
Альберт Разин умер после самосожжения у Госсовета Удмуртии
Социолог, экс-глава Института человека Удмуртского государственного университета Альберт Разин умер после самосожжения, которое он совершил у здания Госсовета республики утром 10 сентября.
Культуромания вчера в 10:15
Единоборства
Макгрегор резко отреагировал на заявление Порье
Макгрегор резко отреагировал на заявление Порье о желании провести с ним реванш, заявив, что за 90 секунд отправит того на канвас.
Нур 05:32
Происшествия
Гендиректор Ассоциации деревянного домостроения погиб в Италии
В результате несчастного случая в Италии 6 сентября погиб генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков, сообщается на странице ассоциации в Facebook.
РИА Новости 05:59
Происшествия
В Красноярском крае найден мертвым начальник отделения полиции
В Красноярском крае началась служебная проверка по факту смерти начальника полиции одного из отделений МВД в Курагинском районе, передает ТАСС.
РБК 05:27
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Общество
Синоптики заявили о приходе осени в Москву в выходные
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая осень с дождями и похолоданием до 11—16 °С ожидается в Москве в ближайшие выходные.
RT на русском 04:29
Шоу-бизнес
Беременная Собчак вышла в свет накануне свадьбы
Особое внимание прессы привлекли к себе без пяти минут муж и жена Константин Богомолов и Ксения Собчак.
Дни.ру 05:48
Авто
Уникальный гибрид «Мерседеса W140» и «Шишиги» продают за 5 млн рублей
В социальных сетях появилось объявление о продаже уникального гибрида, разработанного из Mercedes-Benz S-Class W140 и «Шишиги» (ГАЗ-66).
Car.ru 05:14
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Политика
Захарова обвинила Болтона в распространении фейков о России
Джон Болтон, который подал в отставку с поста помощника американского президента по нацбезопасности, скрывал истинное положение дел в США и распространял фейковую информацию о России.
РБК 06:48
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25