Экономика

RT на русскомRT на русскомГонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

2 фото
Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

RT на русском05:19

Биржа Гонконга предложила слияние Лондонской фондовой бирже

Интерфакс04:44

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться

ПРАЙМ05:03

Биржа Гонконга объявила о намерении объединиться с Лондонской фондовой биржей

DP.RU05:09

HKEx хочет объединиться с LSE

Финмаркет05:08
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Происшествия

Шумахера тайно госпитализировали

Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика

Россию заставили сохранить транзит газа через Украину

Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.
Lenta.ru вчера в 06:13
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Экономика

Пострадавшим аграриям Иркутска дополнительно выплатят 296 млн рублей

296,07 миллиона рублей из федерального бюджета уже поступили в регион.
Национальное Аграрное Агентство 01:47
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Футбол

ЦСКА назвал заявку команды на Лигу Европы

Московский ЦСКА определился с заявкой команды на Лигу Европы сезона-2019/20. В список «А» вошли 23 футболиста, в список «Б» — 5 человек.
Матч ТВ 05:08
Происшествия

Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей

Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 04:30
Происшествия

В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым

Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Политика

«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации

Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Политика

Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
RT на русском вчера в 23:11
Политика

Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Космос

Робот «Федор» больше не полетит в космос

Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Политика

Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников

По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело вчера в 00:12
Гаджеты

Apple представила новый iPad начального уровня

ГЛАС.RU 05:01
Политика

Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы

Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Космос

Умер запустивший Гагарина в космос академик

Lenta.ru 05:16
Здоровье

Названы продукты, из-за которых часто болят суставы

Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда вчера в 22:20
Происшествия

У истребителя МиГ-31 обнаружили неисправность после посадки в Перми

РИА Новости 04:51
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Армия и оружие

Польский полковник отдал приказ о нормах женского макияжа в разведполку

Командир Варминского полка полковник Радослав Цинек отметил, что женщины-военнослужащие должны принять армейское единообразие не только в плане ношения военной формы, но и в плане использования макияжа.
Военное обозрение 02:13
Гаджеты

Apple начала презентацию новых iPhone

Lenta.ru вчера в 13:54
Наука

Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России

Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.
Индикатор 09 сентября в 05:30
Происшествия

Депутата избили в центре Москвы

Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 14:40
Экономика

СМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка

Источник издания сообщил, что Лебедев безуспешно пытается продать свою долю в НРБ на протяжении четырех лет.
РБК 03:02
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета

Госдеп США сообщил о введении санкций в отношении двух высокопоставленных сотрудников регионального Следственного комитета в Сургуте, сообщает ТАСС.
Парламентская газета вчера в 11:52
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гонконг
Район в Китае
Специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лондонская фондовая биржа
Одна из крупнейших и старейших бирж Европы и один из наиболее известных мировых рынков ценных бумаг. Официально основана в 1801 году, однако фактически её история началась в 1571-м, когда королевский финансовый агент и советник Томас Грешем построил Королевскую биржу на собственные деньги.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное