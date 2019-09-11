Экономика
RT на русскомГонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 05:28, Вашингтон
Происшествия
Шумахера тайно госпитализировали
Lenta.ru 09 сентября в 15:56
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Россию заставили сохранить транзит газа через Украину
Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям.
Lenta.ru вчера в 06:13
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
Экономика
Пострадавшим аграриям Иркутска дополнительно выплатят 296 млн рублей
296,07 миллиона рублей из федерального бюджета уже поступили в регион.
Национальное Аграрное Агентство 01:47
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Футбол
ЦСКА назвал заявку команды на Лигу Европы
Московский ЦСКА определился с заявкой команды на Лигу Европы сезона-2019/20. В список «А» вошли 23 футболиста, в список «Б» — 5 человек.
Матч ТВ 05:08
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 миллиона рублей
Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало сеть вендинговых автоматов Healthy Food почти на два миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 04:30
Происшествия
В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым
Начальник полиции поселка Краснокаменск на юге Красноярского края найден мертвым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Политика
«Ведомости» узнали о доступе «шпиона» Смоленкова к «чувствительной» информации
Источник "Ведомостей" в силовой структуре указал, что ни во время работы в посольстве России в США, ни во время работы в управлении президента по внешней политике Смоленков не был допущен к секретным сведениям, но из разговоров с коллегами мог узнавать информацию, интересную спецслужбам США.
Интерфакс 01:50
Политика
Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
RT на русском вчера в 23:11
Политика
Трамп уволил советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудонов объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Политика
Президент РФ Путин уволил почти 30 генералов и полковников
По данным газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Президент России Владимир Путин освободил от должности около 30 высших должностных лиц из руководящего состава правоохранительных органов, включая руководителей управлений СК в Крыму и Дагестане.
Военное дело вчера в 00:12
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
ТАСС 03:26
Космос
Умер запустивший Гагарина в космос академик
Lenta.ru 05:16
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда вчера в 22:20
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Армия и оружие
Польский полковник отдал приказ о нормах женского макияжа в разведполку
Командир Варминского полка полковник Радослав Цинек отметил, что женщины-военнослужащие должны принять армейское единообразие не только в плане ношения военной формы, но и в плане использования макияжа.
Военное обозрение 02:13
Гаджеты
Apple начала презентацию новых iPhone
Lenta.ru вчера в 13:54
Наука
Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России
Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.
Индикатор 09 сентября в 05:30
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 14:40
Экономика
СМИ узнали претендентов на покупку Национального резервного банка
Источник издания сообщил, что Лебедев безуспешно пытается продать свою долю в НРБ на протяжении четырех лет.
РБК 03:02
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 09 сентября в 10:34
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета
Госдеп США сообщил о введении санкций в отношении двух высокопоставленных сотрудников регионального Следственного комитета в Сургуте, сообщает ТАСС.
Парламентская газета вчера в 11:52
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29