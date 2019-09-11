Экономика

RT на русскомRT на русскомГонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
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Гонконгская биржа предложила Лондонской слиться за $37 млрд

РБК12:15

Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

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Гонконгская биржа хочет купить Лондонскую почти за $40 млрд

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Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться

ПРАЙМ05:03

Биржа Гонконга предложила объединиться с Лондонской биржей

Коммерсантъ06:12

Гонконгская фондовая биржа предложила $36,6 млрд за слияние с биржей Лондона

ТАСС08:11

Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской сделку по слиянию на 36 с половиной миллиардов долларов

Эхо Москвы08:30
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В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
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Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
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В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
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Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории

18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
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Гаджеты

В России начали продавать места в очереди за новым iPhone

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
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МИД России прокомментировал планы Нетаньяху на Иорданскую долину

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RT на русском 14:48
Политика

Рада одобрила закон Зеленского о незаконном обогащении

Законопроект о возвращении уголовной ответственности украинских чиновников за незаконное обогащение одобрила в первом чтении Верховная рада.
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У России не осталось чистого госдолга

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Газета.Ru вчера в 03:27
Общество

Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»

Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
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Вызывающий политик, светская дама и общественный деятель Ксения Собчак намеревается обвенчаться со своим новым избранником – режиссером и поэтом Константином Богомоловым.
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Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК 09:02
Транспорт

РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
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Гаджеты

В России появился новый бренд недорогих телевизоров

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Политика

Трамп рассказал об ошибках Болтона

Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани.
РИА Новости 14:15
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

BFM.ru вчера в 03:30
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Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
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Премьер Канады объявил о роспуске парламента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду объявил о роспуске парламента и о начале в стране 40-дневной предвыборной кампании.
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Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ей ребёнка.
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Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом

Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
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Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка

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Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

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РИА Новости вчера в 02:10
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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

РИА Новости вчера в 23:02
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

Среда стала самым тёплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
RT на русском 09:09
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Ибрагимовича просят поддержать российского школьника из-за прически

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю инициировало доследственную проверку в связи с информацией о конфликте администрации местной школы и ученика из-за его прически, сообщает пресс-служба ведомства.
РЕН ТВ 14:44
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