Экономика
РБКГонконгская фондовая биржа предложила Лондонской объединиться
Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd, HKEX) предложила объединиться оператору Лондонской фондовой биржи — London Stock Exchange Group (LSEG). Об этом говорится в релизе гонконгской компании (.pdf).
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:35, Вашингтон
Происшествия
В США разбился грузовой самолет
РИА Новости 07:13
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
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Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Происшествия
Суд оправдал врача, который провел эвтаназию пациентке с деменцией
Гаагский суд вынес оправдательный приговор врачу интерната для престарелых, который провел эвтаназию 74-летней пациентке, сообщает Netherlands news in English.
Москва 24 09:53
Авто
Самый странный автомобиль Франкфурта показал бренд с тремя кольцами
Особо стоит отметить логотип фирмы из Тайбэя: три желтых кольца, нанизанных на хромированную рейку.
Quto.ru 09:19
Общество
В Нижнем Новгороде спущен на воду круизный лайнер проекта PV300
Пассажирский теплоход "Мустай Карим" станет первым судном подобного класса, построенным и переданным заказчику на заводе за последние 60 лет.
Интерфакс 08:23
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес
В окружении Заворотнюк рассказали о ее здоровье
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о том, что она больна онкологическим заболеванием.
Газета.Ru 08:25
Финансы
Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года
Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Происшествия
В Якутске суд вынес приговор в отношении трех насильников
Суд Якутска вынес обвинительный приговор в отношении трех фигурантов уголовного дела о похищении и изнасиловании местной жительницы.
Известия 08:56
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Гаджеты
Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
Росбалт вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru 09 сентября в 19:37
Политика
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«Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаньяху завтра, 12 сентября, отправится с дипломатическим визитом в Сочи, где он встретится с президентом России Владимиром Путиным», — приводит РИА Новости заявление канцелярии израильского премьера.
RT на русском 09:15
Политика
В Кремле оценили слова Дудя на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя на премии "Человек года" журнала GQ.
Газета.Ru 08:22
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Происшествия
Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября
Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Экономика
Топилин считает, что бедность в России нельзя «залить» деньгами
Топилин напомнил, что в следующем году начнется финансирование социальных контрактов.
ТАСС 06:20
Политика
На главу офиса Зеленского надели наручники
На главу офиса президента Украины Андрея Богдана надели наручники. Об этом чиновник поведал в своем Facebook-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 17:14
Баскетбол
Сборная США по баскетболу впервые за 17 лет осталась без медалей на ЧМ
В последний раз сборная США осталась без медалей на чемпионате мира в 2002 года.
РБК 09:50
Космос
Найдено место происхождения всех комет Солнечной системы
Индикатор вчера в 05:32
Наука
Почему с возрастом люди набирают вес, выяснили учёные
ГлавУфа вчера в 04:26