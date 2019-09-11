Экономика
РБКГонконгская фондовая биржа предложила Лондонской объединиться
Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd, HKEX) предложила объединиться оператору Лондонской фондовой биржи — London Stock Exchange Group (LSEG). Об этом говорится в релизе гонконгской компании (.pdf).
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Футбол
Бекхэм пригласил Месси в «Интер Майами»
REGNUM 03:53
Происшествия
Российский турист утонул в Болгарии
На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51
Происшествия
Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года
Жители Нью-Йорка собрались в месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года – в этом году имена жертв трагедии звучат в 18-й раз.
РИА Новости 09:22
Политика
В Госдуме обсудят идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю
В Госдуме обсудят идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru 09:59
Здоровье
Педиатр посоветовала, как защитить детей от осенней простуды
Родителям, как пишет информационно-аналитический журнал "Слово и Дело", ссылающийся на врача-педиатра сети клиник "Здравица" Анастасию Осипову, нужно знать, как защитить своего ребенка от сезонной простуды.
Planet Today 07:04
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Политика
Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма
Инфорос вчера в 10:01
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Происшествия
Башни-близнецы в Нью-Йорке рухнули не от пожара
11 сентября 2001 г. боевики "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили в небе над США 4 пассажирских самолета и направили их на башни Всемирного торгового центра, Пентагон и, предположительно, Белый дом.
Утро.ru 03:00
Футбол
В Петербурге пройдет финал Кубка по футболу среди молодежных команд
В Северной столице 17 сентября на стадионе «Турбостроитель» на проспекте Металлистов в финале Кубка Петербурга по футболу среди молодежных команд встретятся прошлогодний обладатель кубка, команда Спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Зенит» и ФК «Звезда».
Невские Новости 10:33
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL
«Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.
Известия 09:48
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Авто
Nissan пошутил над Франкфуртским автосалоном
MotorPage.Ru 09:50
Футбол
УЕФА выбрал название для третьего еврокубкового турнира
Третий еврокубковый турнир под эгидой УЕФА получит название «Лига конференций», сообщает Bild.
Чемпионат 11:33
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара вчера в 01:40
Гаджеты
Apple представила новый iPhone 11 с двойной камерой
Сегодня во время своей ежегодной презентации компания Apple представила новый смартфон iPhone 11.
ITZine.ru вчера в 13:55
Политика
«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
Газета.Ru 11:26
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Футбол
Стал известен новый главный тренер «Валенсии»
Soccer.ru 11:43
Здоровье
Медведев предложил «идею» для снижения абортов
При борьбе с абортами не работают запреты и «тупая пропаганда», заявил 11 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телеэфире.
REGNUM 06:35
Общество
Малышева высказалась о поедании человечины
Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».
Lenta.ru 09:08
Происшествия
Арестанты «Бутырки» вернулись из нежилой башни в обычные камеры
В свою очередь представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков сообщил, что размещение арестантов в башне было обусловлено превышением нормативного числа содержащихся в СИЗО граждан и необходимостью проведения ремонта в действующих камерах.
Интерфакс 11:44
Музыка
Милонов предложил выступающим под фонограмму артистам петь бесплатно
«Не всегда 100 процентов фонограммы можно исключить, особенно если идет речь о телезаписи, но на концертах, конечно же, под фонограмму петь запретить надо или пой, но бесплатно, или по цене кордебалета», - заявил Милонов АГН «Москва».
Национальная служба новостей 03:31
Кино
По недавно вышедшему роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал
По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 07:58