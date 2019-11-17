Автоспорт
Российская газетаГонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии
Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ. На втором месте - француз Пьер Гасли из команды Toro Rosso. На третьем - британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, досрочно оформивший своё шестое чемпионство в ходе Гран-при в США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Происшествия
В Приморье снежный циклон привел к задержкам вылетов самолетов
Десятки вылетов самолетов задерживаются, 60 автобусных рейсов отменили в Приморье из-за снежного циклона.
Происшествия
Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел из-за неисправности
Вылетевший из Нью-Йорка в Вашингтон лайнер, на борту которого находилась Хиллари Клинтон (экс-госсекретарь США), вернулся обратно из-за неисправности.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Музыка
Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров
За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Общество
В городе на Западной Украине сложилась критическая ситуация с отоплением
В городе Новый Роздол, расположенном недалеко от Львова на Западной Украине, сложилась критическая ситуация с отоплением, несколько районов остались без электричества, под угрозой поставки воды.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов живут отдельно
Свадьба состоялась в сентябре, однако молодожены до сих пор живут отдельно.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Экономика
Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом
Общество
Исследование: россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией
По данным "Левада-центра", в настоящее время с симпатией к президенту РФ относятся 24% опрошенных против 32% в 2017 году.
Армия и оружие
Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии
Политика
В Китае назвали четыре слабых места России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории.
Армия и оружие
«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для «космолета»
Патент на схему двигателя для воздушно-космического самолета, способного кратковременно летать с гиперзвуковой скоростью, получил «Роскосмос».
Футбол
Кавани намерен остаться в Европе после ухода из «ПСЖ»
Агент форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани отметил, что футболист не склонен рассматривать отъезд в США предстоящим летом.
Общество
Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.
Общество
Венеция готовится к новому пику наводнения
Наступление нового пика «высокой воды» ожидают сегодня жители Венеции.
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля
Эксперты рассказали автовладельцам, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине.
Технологии
В России появится «Автошазам» специально для водителей
В России может появиться специальный сервис, который сможет по звуку определять состояние автомобильного двигателя.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Общество
В Общественной палате объяснили причины трагедии в Благовещенске
Зампред комиссии по образованию ОП РФ Людмила Дудова видит причины трагедии в «отсутствии консолидации силовых ведомств, министерств просвещения и образования».
Политика
Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США
Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Гаджеты
В Европе сертифицировали три неизвестных смартфона Nokia
В Европе сертификацию прошли сразу три неизвестных смартфона, выпускаемых под брендом Nokia.