Автоспорт

Российская газетаРоссийская газетаГонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ. На втором месте - француз Пьер Гасли из команды Toro Rosso. На третьем - британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, досрочно оформивший своё шестое чемпионство в ходе Гран-при в США.
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Макс Ферстаппен
Потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1, победитель гонки Формула-3 Мастерс 2014 года.
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