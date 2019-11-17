Автоспорт
Российская газетаГонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии
Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ. На втором месте - француз Пьер Гасли из команды Toro Rosso. На третьем - британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, досрочно оформивший своё шестое чемпионство в ходе Гран-при в США.
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