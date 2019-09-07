Происшествия
Газета.RuГонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun. Пилот команды "Кампос" не попал в поворот и съехал на асфальтированную зону безопасности, где наехал на поребрик.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии
Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 10:33
Общество
Медведев поздравил москвичей с Днем города
РИА Новости 08:27
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Как сообщили СМИ, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в субботу, 7 сентября, он поговорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Наша версия 08:33
Культура
Исторический музей посвятит выставку Ленину
Государственный Исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину.
Ореанда-Новости 07:12
Музыка
Игорь Крутой признался, что плохо танцует
Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.
Телепрограмма 03:35
Политика
МИД Франции поприветствовал взаимное освобождение россиян и украинцев
Франция приветствует освобождение задержанных и осужденных лиц РФ и Украиной, оно свидетельствует о воле двух стран к возобновлению диалога, говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, распространённом в субботу.
РИА Новости 10:28
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Шоу-бизнес
Мамина улыбка: Топурия поделилась снимком дочери Оливии
Ранее артистка признавалась, что не хочет, чтобы какие-то ее действия, в частности и публикация снимков, в будущем повлияли на карьеру ее дочери.
Телепрограмма 09:17
Политика
США поприветствовали обмен между Россией и Украиной
США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.
Народные новости 10:50
Экономика
Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков
Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.
Интерфакс вчера в 10:15
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
РИА Новости 05:53
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Теннис
Даниил Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл игрока из Болгарии Грегора Димитрова и вышел в финал турнира US Open.
Собеседник 05:18
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Футбол
Сборная Косово обыграла Чехию в матче отборочного турнира Евро-2020
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Косово принимала сборную Чехии.
Чемпионат 10:53
Происшествия
Полицейские задержали кандидата в депутаты Мосгордумы от «Яблока» Круглова и снятого судом с выборов Цукасова
Полицейские задержали кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова и муниципального депутата Останкинского района Сергея Цукасова, которого суд ранее снял с выборов.
Эхо Москвы 10:31
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед титульным поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Дастина Порье, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Происшествия
В Екатеринбурге машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов
По сообщению портала Е1, при столкновении двух автомобилей, один вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.
ТагилСити.ру 08:11
Политика
Вышинский в Москве купил три букета роз: жене, маме и Москальковой
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, прибывший в субботу в Москву, купил три букета роз: жене, матери и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
РИА Новости 08:22
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер после концерта
iReactor 00:09
Политика
Путин – Додону: мы редко встречаемся, но всегда с пользой
Додон, со своей стороны, поблагодарил российского президента за поддержку и отметил, что то, что произошло в Молдавии в начале июня, стало новым шансом для развития страны.
Вести.Ru 10:54