Происшествия

Газета.RuГазета.RuГонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun. Пилот команды "Кампос" не попал в поворот и съехал на асфальтированную зону безопасности, где наехал на поребрик.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гонщик Формулы-3, взлетевший над трассой в Монце, пропустит вторую гонку

Чемпионат10:56

Гонщик «Формулы-3» Перони чудом выжил после страшной аварии

Спорт-Экспресс06:10

У Перони диагностировано сотрясение мозга и перелом позвонка после аварии в «Формуле-3»

Sports.ru09:38

Австралийский гонщик выжил после серьезной аварии. Его болид взлетел и несколько раз перевернулся

Sport24.ru06:56

Гонщик «Формулы-3» чудом выжил после страшной аварии

Metaratings07:38

Болид «Формулы-3» взлетел на несколько метров и упал на ограждение (видео)

Sportbox.RU07:36

Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

Газета.Ru08:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 11:37, Вашингтон
Политика

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии

Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 10:33
Общество

Медведев поздравил москвичей с Днем города

РИА Новости 08:27
Армия и оружие

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Как сообщили СМИ, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в субботу, 7 сентября, он поговорил по телефону с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Наша версия 08:33
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Известия 08:51
Культура

Исторический музей посвятит выставку Ленину

Государственный Исторический музей (ГИМ) в апреле 2020 года покажет выставку, посвященную Владимиру Ленину.
Ореанда-Новости 07:12
Музыка

Игорь Крутой признался, что плохо танцует

Крутой признался, что танцор он так себе, и в подтверждение опубликовал в Instagram ролик, на котором Егор Крид во время вечеринки просит его повторить за ним танец.
Телепрограмма 03:35
Политика

МИД Франции поприветствовал взаимное освобождение россиян и украинцев

Франция приветствует освобождение задержанных и осужденных лиц РФ и Украиной, оно свидетельствует о воле двух стран к возобновлению диалога, говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, распространённом в субботу.
РИА Новости 10:28
Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе судно с контрабандным топливом

РБК 09:14
Культура

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Шоу-бизнес

Мамина улыбка: Топурия поделилась снимком дочери Оливии

Ранее артистка признавалась, что не хочет, чтобы какие-то ее действия, в частности и публикация снимков, в будущем повлияли на карьеру ее дочери.
Телепрограмма 09:17
Политика

США поприветствовали обмен между Россией и Украиной

США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.
Народные новости 10:50
Экономика

Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков

Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.
Интерфакс вчера в 10:15
Политика

Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
РИА Новости 05:53
Происшествия

В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

РИА Новости 10:57
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Экономика

В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Теннис

Даниил Медведев сыграет с Рафаэлем Надалем в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл игрока из Болгарии Грегора Димитрова и вышел в финал турнира US Open.
Собеседник 05:18
Происшествия

Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Футбол

Сборная Косово обыграла Чехию в матче отборочного турнира Евро-2020

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Косово принимала сборную Чехии.
Чемпионат 10:53
Происшествия

Полицейские задержали кандидата в депутаты Мосгордумы от «Яблока» Круглова и снятого судом с выборов Цукасова

Полицейские задержали кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова и муниципального депутата Останкинского района Сергея Цукасова, которого суд ранее снял с выборов.
Эхо Москвы 10:31
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с Порье

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед титульным поединком Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Дастина Порье, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Происшествия

В Екатеринбурге машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов

По сообщению портала Е1, при столкновении двух автомобилей, один вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.
ТагилСити.ру 08:11
Политика

Вышинский в Москве купил три букета роз: жене, маме и Москальковой

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, прибывший в субботу в Москву, купил три букета роз: жене, матери и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
РИА Новости 08:22
Музыка

Гитарист Дэн Уорнер умер после концерта

iReactor 00:09
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Газета.Ru 04:34
Общество

Мэр Днепра заявил о выигранном у Зеленского пари

РБК 11:28
Политика

Путин – Додону: мы редко встречаемся, но всегда с пользой

Додон, со своей стороны, поблагодарил российского президента за поддержку и отметил, что то, что произошло в Молдавии в начале июня, стало новым шансом для развития страны.
Вести.Ru 10:54
Происшествия

В Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы

ТАСС 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное