Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun. Пилот команды "Кампос" не попал в поворот и съехал на асфальтированную зону безопасности, где наехал на поребрик.

Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

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