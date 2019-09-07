Происшествия
Газета.RuГонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun. Пилот команды "Кампос" не попал в поворот и съехал на асфальтированную зону безопасности, где наехал на поребрик.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:38, Вашингтон
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на газ
Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК 06:25
Фигурное катание
Падение Медведевой и триумф Загитовой: как прошли прокаты фигуристов
В день контрольных прокатов сборной России на входе на территорию "Лужников" царило настоящее столпотворение, сопоставимое с тем, что можно было обнаружить во время чемпионата мира по футболу.
Газета.Ru 13:56
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Футбол
«Локомотив» рассказал о повреждении Чорлуки
«Локомотив» прокомментировал состояние защитника Ведрана Чорлуки, который травмировался в товарищеском матче с юрмальским «Спартаком».
Sportbox.RU 14:24
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
REGNUM 13:31
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
РИА Новости 12:14
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Экономика
Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes
Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.
REGNUM 04:18
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник 11:59
Футбол
Александр Кокорин рассказал о своем физическом состоянии
Невские Новости 04:06
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Происшествия
В роддоме №2 при родах умерла пациентка
Сотрудники Следкома решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Смерть наступила ночью 6 сентября в процессе самостоятельных родов.
Довод 06:00
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Авто
Названы новинки автосалона во Франкфурте
В преддверии одного из самых ожидаемых мотор-шоу, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых ожидаемых новинок, которые дебютируют во Франкфурте.
32CARS.ru 03:18
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Происшествия
Российский турист утонул во Вьетнаме
Известия 01:46
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Культура
Топ похожих друг на друга российских актрис представили в Сети
Топ российских актрис, которые похожи друг на друга как две капли воды, составили в Сети.
Народные новости 13:48
Игры
Девочка из Нигерии за четыре месяца выпустила 30 компьютерных игр
Обо всем сообщило Reuters в Twitter. Десятилетняя Базил Окпара из Нигерии посетила компьютерный лагерь, где научилась создавать игры.
Gazeta.SPb 13:49
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии дополнил свое высказывание о русской супруге
Брак экс-короля Мухаммада V с русской красоткой Оксаной Воеводиной сразу осуждала его семья.
Экспресс газета 10:50