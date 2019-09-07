Происшествия
Газета.RuГонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun. Пилот команды "Кампос" не попал в поворот и съехал на асфальтированную зону безопасности, где наехал на поребрик.
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Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
В Новомосковском административном округе в Новой Москве произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
RT на русском 08:30
Общество
Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств
Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.
Алтапресс 05:33
Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» отправлен в отставку
Напомним, что перед сезоном-2018/19 «Металлург» пригласил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача.
Первый областной 04:59
Авто
Немцы привезут в РФ ультрабюджетный кроссовер
Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
Автоновости дня вчера в 07:51
Политика
«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Lenta.ru 08:20
Спорт
Перова и Саяна Ли проиграли в четвертьфинале Финала КМ в Москве
Российские лучницы Саяна Ли и Ксения Перова не смогли выйти в полуфинал Финала Кубка мира, проходящего в Москве.
РИА Новости 07:01
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Как отмечается, ей сделают операцию по удалению рака груди. Уточняется, что операция будет длиться на протяжении четырех часов.
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия
В Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы
Несколько заключенных в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге в субботу порезали себе руки, госпитализация никому не требуется.
ТАСС 08:39
Авто
В Китае стартовали продажи роскошного Changan CS75 Plus
На китайском авторынке начались продажи кроссовера Changan CS75 Plus с красивым внешним видом и роскошным салоном.
Discover24 03:46
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Политика
Обнародован полный список граждан, которых Украина везет на обмен
«Комсомольская правда» опубликовала полный список граждан, которые Украина планирует отдать на обмен.
Слово и Дело 04:45
Политика
МИД РФ прокомментировал освобождение задержанных Россией и Украиной
Задержанные граждане вернулись в РФ и на Украину в субботу, 7 сентября.
Вечерняя Москва 08:47
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Политика
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоялся
Сегодня, 7 сентября, состоялся обмен 35 удерживаемых в России граждан Украины на 35 удерживаемых в Украине граждан России.
FreeNews-Volga 08:51
Общество
В «Ленкоме» назвали дату выписки Марка Захарова из больницы
Народного артиста СССР Марка Захарова выпишут из больницы 9 сентября.
Известия 08:38
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Политика
В списках Киева на освобождение более 110 украинцев, заявила Денисова
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в списках Киева на освобождение более 110 украинцев, которые находятся в РФ и Крыму.
РИА Новости 08:50
Единоборства
За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 килограмм
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после взвешивания набрал 8 кг.
Российская газета 08:16
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Политика
Чеснаков заявил, что работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена
Работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена.
ТАСС 07:17
Авто
На Comtrans-2019 продемонстрировали китайские грузовики
В первую очередь в глаза бросается желтый JAC - самосвал N350, грузовик укомплектован дизельным мотором в 350 л.с. и 12-ти сткпенчатая трансмиссия.
ГЛАС.RU 06:55
Шоу-бизнес
Дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной
Среди первых актеров российской сцены, служащих в театре, не потерялась и 13-летняя дочь Олега Павловича Мария, пришедшая поддержать маму и брата.
StarHit.ru 04:30
Происшествия
Основателя компании «Рольф» Петрова объявили в международный розыск
Сергея Петрова, который является основателем компании «Рольф», объявили в международный розыск.
ФАН вчера в 05:44
Происшествия
Трое вандалов сломали липы, посаженные на проспекте Ленина
Телеканал Санкт-Петербург 05:41