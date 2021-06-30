Google грозит штраф в 6 млн руб. за отказ локализовать данные россиян
Компания Google не локализовала данные россиян на территории РФ, в связи с чем на нее составлен административный протокол, и она может быть оштрафована на 6 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.В источнике
Роскомнадзор ожидает ответа от Facebook и Twitter по локализации данных россиян
RT на русскомвчера в 06:56
На Google составили протокол из-за отсутствия локализации персональных данных россиян
РИА Новостивчера в 06:39