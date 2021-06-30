Компания Google не локализовала данные россиян на территории РФ, в связи с чем на нее составлен административный протокол, и она может быть оштрафована на 6 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

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