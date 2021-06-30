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Google грозит штраф в 6 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Компания Google не локализовала данные россиян на территории РФ, в связи с чем на нее составлен административный протокол, и она может быть оштрафована на 6 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.В источнике

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Facebook, Twitter и другие соцсети локализуют базы данных россиян к 1 июля

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Роскомнадзор ожидает ответа от Facebook и Twitter по локализации данных россиян

RT на русскомвчера в 06:56

Google грозит штраф за отсутствие локализации баз данных в России

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РИА Новостивчера в 06:39

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