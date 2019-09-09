Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Происшествия Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.

Политика В Кремле считают, что выборы прошли в рабочей атмосфере Выборы в России прошли "достаточно ровно", в рабочей атмосфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теннис Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA Мария Шарапова, проигравшая в первом круге US Open Уильямс, покинула топ-100 рейтинга и располагается на 135-м месте.

Шоу-бизнес Ирина Муромцева разводится с мужем После шести лет брака ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале расстается с супругом, продюсером Максимом Волковым.

Происшествия Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.

Политика Лидер московской «Единой России» признал поражение на выборах Секретарь московского отделения «Единой России», заместитель председателя Мосгордумы шестого созыва Андрей Метельский признал проигрыш на выборах, передаёт РИА Новости.

Происшествия В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.

Общество На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.

Политика В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.

Экономика Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.

Гаджеты LG может покинуть российский рынок смартфонов Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Политика Вышинский рассказал, почему вернулся вместе с лицами из списка обмена Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве рассказал, что оказался в самолёте, в котором летели граждане в рамках обмена между Россией и Украиной, по просьбе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Шоу-бизнес Собчак прокомментировала свою беременность Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Происшествия В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.

Авто Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.

Интернет Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своей блокчейн-сети Поздним вечером 6 сентября команда Telegram выложила в общий доступ тестовую версию своей блокчейн-сети TON, сообщает The Bell.

Общество Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.

Политика Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.

Единоборства Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.