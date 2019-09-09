Политика
ВедомостиGoogle и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
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Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
Политика
В Кремле считают, что выборы прошли в рабочей атмосфере
Выборы в России прошли "достаточно ровно", в рабочей атмосфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:21
Теннис
Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA
Мария Шарапова, проигравшая в первом круге US Open Уильямс, покинула топ-100 рейтинга и располагается на 135-м месте.
ТАСС 02:35
Шоу-бизнес
Ирина Муромцева разводится с мужем
После шести лет брака ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале расстается с супругом, продюсером Максимом Волковым.
StarHit.ru 00:30
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Политика
Лидер московской «Единой России» признал поражение на выборах
Секретарь московского отделения «Единой России», заместитель председателя Мосгордумы шестого созыва Андрей Метельский признал проигрыш на выборах, передаёт РИА Новости.
REGNUM 03:59
Происшествия
В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Футбол
«Интер» намерен зимой приобрести Милинковича-Савича и Кьезу
Советский спорт 05:58
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Политика
В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина
Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Экономика
Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM 07 сентября в 00:34
Гаджеты
LG может покинуть российский рынок смартфонов
Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.
News.ru 05:19
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Вышинский рассказал, почему вернулся вместе с лицами из списка обмена
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве рассказал, что оказался в самолёте, в котором летели граждане в рамках обмена между Россией и Украиной, по просьбе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
RT на русском 05:16
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала свою беременность
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.
Московский Комсомолец 03:47
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии
ANNA-News 05:11
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Авто
Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России
Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 04:40
Интернет
Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своей блокчейн-сети
Поздним вечером 6 сентября команда Telegram выложила в общий доступ тестовую версию своей блокчейн-сети TON, сообщает The Bell.
Sostav.ru 02:25
Общество
Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана
Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.
Известия 06:26
Политика
Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Политика
Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.
URA.Ru вчера в 05:25