Политика

ВедомостиВедомостиGoogle и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
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Facebook ответил на претензии Роскомнадзора о политической рекламе

ТАСС04:32

Facebook ответила на обвинения во вмешательстве в выборы в России

РБК04:40

Google и Facebook ответили на претензии по нарушению избирательного законодательства РФ

Интерфакс04:29

Facebook и Google ответили на обвинения во вмешательстве в выборы в России

РИА Новости04:35

Facebook и Google ответили на заявление Роскомнадзора о политрекламе

RT на русском04:55

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в российские выборы

Коммерсантъ04:23

Facebook ответил на обвинения России во вмешательстве в выборы

Газета.Ru06:15
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Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей

Жительница Вилючинска на Камчатке подозревается в утоплении двух своих детей.
ТАСС вчера в 23:59
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В Кремле считают, что выборы прошли в рабочей атмосфере

Выборы в России прошли "достаточно ровно", в рабочей атмосфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:21
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Члены избиркома погибли в ДТП в Краснодарском крае

REGNUM 05:53
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Шарапова покинула топ-100 рейтинга WTA

Мария Шарапова, проигравшая в первом круге US Open Уильямс, покинула топ-100 рейтинга и располагается на 135-м месте.
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Ирина Муромцева разводится с мужем

После шести лет брака ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале расстается с супругом, продюсером Максимом Волковым.
StarHit.ru 00:30
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву

Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Политика

Лидер московской «Единой России» признал поражение на выборах

Секретарь московского отделения «Единой России», заместитель председателя Мосгордумы шестого созыва Андрей Метельский признал проигрыш на выборах, передаёт РИА Новости.
REGNUM 03:59
Происшествия

В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель

В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Футбол

«Интер» намерен зимой приобрести Милинковича-Савича и Кьезу

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На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом

Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Политика

В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Экономика

Минфин РФ рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

Минфин России разработал новый законопроект о системе добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием «о гарантированном пенсионном продукте» и направил его на согласование в Минтруд, сообщает 7 сентября пресс-служба Минфина.
REGNUM 07 сентября в 00:34
Гаджеты

LG может покинуть российский рынок смартфонов

Южнокорейская компания LG может покинуть рынок смартфонов в России. Причиной этому послужило укрепление позиций китайских конкурентов.
News.ru 05:19
Политика

«Единая Россия» проиграла 34 мандата на выборах в райсоветы Челябинска

Znak.com 02:57
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

Вышинский рассказал, почему вернулся вместе с лицами из списка обмена

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Москве рассказал, что оказался в самолёте, в котором летели граждане в рамках обмена между Россией и Украиной, по просьбе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.
RT на русском 05:16
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала свою беременность

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак некоторое время хранила молчание по поводу многочисленных слухов о своей беременности.
Московский Комсомолец 03:47
Футбол

«Манчестер Сити» первым потратил более 1 млрд евро на состав

Pravda.Ru 05:41
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии

ANNA-News 05:11
Происшествия

В Башкирии мужчина изменял сожительнице с ее 16-летней дочерью

Bash.News 04:26
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Происшествия

В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду

В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Авто

Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России

Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 04:40
Интернет

Telegram выложил в открытый доступ тестовую версию своей блокчейн-сети

Поздним вечером 6 сентября команда Telegram выложила в общий доступ тестовую версию своей блокчейн-сети TON, сообщает The Bell.
Sostav.ru 02:25
Общество

Жителей Самары удивило странное поведение Димы Билана

Певец Дима Билан выступил на праздновании Дня города в Самаре и удивил гостей праздника своим поведением.
Известия 06:26
Политика

Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник

Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
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Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи

После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
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Китайские астрономы зафиксировали неизвестные сигналы из космоса

Газета.Ru 04:57
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По предварительным данным на выборах Абхазии побеждает Хаджимба

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Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе, отказавшаяся от выступлений в РФ на фоне конфликта Москвы и Тбилиси, призналась в любви к своим российским поклонникам.
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