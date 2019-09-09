Это образование, враждебно настроенное по отношению к нам. Его используют для подрыва нашей государственности, для провоцирования конфликтов внутри России.

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

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