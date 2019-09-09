Политика
ВедомостиGoogle и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
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Это образование, враждебно настроенное по отношению к нам. Его используют для подрыва нашей государственности, для провоцирования конфликтов внутри России.
— Сергей Цеков, политикСлово и Дело 09:08
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Политика
Матвиенко: Избирательная система РФ доказала свою состоятельность
Российская газета 09:41
Политика
США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ
США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
Газета.Ru 09:48
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Происшествия
Напавший на дом Памфиловой признал вину
РИА Новости 08:56
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Политика
В мэрию Москвы подали заявки на проведение митингов 21 и 22 сентября
В московскую мэрию поданы две заявки на проведение митинга против насилия и политического преследования и шествия за освобождение политических узников, сообщает член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале.
Ведомости 09:54
Политика
Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам
РИА Новости 07:35
Политика
Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II
Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
В оренбургском Новотроицке в доме взорвались пары самогона
Два человека с ожогами госпитализированы в оренбургском Новотроицке в результате взрыва паров самогона в жилом доме и обрушения стены и потолка, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
РИА Новости 10:36
Политика
Глава «Газпрома» назвал Путину условие продажи газа Украине со скидкой
«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать газ по прямому контракту», — сказал Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РБК 09:09
Политика
СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских АЗС
На Украине возник дефицит топлива на АЗС из-за проблем с поставками на нефтебазы, в результате чего некоторые заправки были вынуждены прекратить работу.
RT на русском 08:52
Космос
Индия отыскала на Луне свой корабль
Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» обнаружен на лунной поверхности.
Росбалт 07:48
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Общество
Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре
Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.
RT на русском 10:21
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Экономика
Минфин предложил россиянам новую пенсионную систему
Минфин рассчитывает таким образом присоединить граждан РФ к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
RuNews24.ru 07 сентября в 07:22
Экономика
Минфин Эстонии оценил будущее национальной экономики
Ситуация в национальной экономике Эстонии отличается стабильностью, состояние основных отраслей, включая и экспортоориентированные, не внушает опасений, рост продолжится как минимум до 2021 года.
Sputnik Эстония 06:43
Экономика
Минтруд рассказал о снижении средней продолжительности безработицы
"Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению со значением годом ранее (5,4 месяца), что и позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение численности граждан, зарегистрированных в течение полугодия в качестве безработных", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:43
Авто
Рассекречена новая Toyota RAV4 для России
Актуальная версия внедорожного RAV4 стоит от 1 616000 рублей, в подкапотном пространстве находится бензиновый двигатель с МКПП и моноприводом, за 1 802000 рублей прибавится - 4WD.
ГЛАС.RU 06:20
Политика
США обдумывают санкции против Турции за покупку российских С-400
Власти США рассматривают варианты санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
REGNUM 09:56
Политика
Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Алексей Копайгородский
Исполняющим обязанности мэра Сочи назначен Алексей Копайгородский, который теперь занимает должность первого заместителя главы города.
Кубанские новости 05:21
Наука
Гормон роста позволил сбросить два эпигенетических года
В исследовании ученых из США и Канады в течение двух лет девять мужчин принимали смесь из гормона роста и антидиабетических препаратов и «помолодели» на два года по эпигенетическим часам.
Индикатор 07:01
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Общество
Найдено решение одной из сложнейших математических задач
За последние десятилетия были найдены решения для всех чисел, кроме 33 и 42.
РИА Новости 09:22