Роскомнадзор нашел политические рекламные объявления в соцсети и на видеосервисе YouTube (принадлежит Google). В ведомстве расценили ситуацию как «вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации».

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

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