Политика
ВедомостиGoogle и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Роскомнадзор нашел политические рекламные объявления в соцсети и на видеосервисе YouTube (принадлежит Google). В ведомстве расценили ситуацию как «вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации».
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Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Политика
Евросоюз не признает выборы в Крыму
После российских выборов внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что любой избранный в Крыму и Севастополе человек не будет признан как представитель территорий, которые в ЕС до сих пор считаются украинскими.
Примечания 08:04
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Авто
Новый Land Rover Defender раскрыли до премьеры
Согласно информации из журнала, Land Rover Defender 110 предложат в Южной Африке с 3,0-литровым бензиновым двигателем P400 мощностью 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента и с 2,0-литровым турбодизелем P240, выдающим 240 л.с. и 430 Нм крутящего.
Автоновости дня вчера в 22:00
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Космос
Китайские астрономы зафиксировали редкие космические сигналы
Красная весна 11:19
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Гаджеты
Apple и Foxconn обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Как сообщало ИА REGNUM, в августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал компанию Apple перенести свое производство из Китая в США.
REGNUM 03:38
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика
Разведка США вывезла своего «главного шпиона» в России в 2017 году
Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка.
REGNUM 11:59
Политика
ГИК до сих пор не смог подвести итоги выборов муниципальных депутатов
Петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют немедленно ввести в систему ГАС «Выборы» итоги голосования на муниципальных выборах.
Мойка78 12:08
Происшествия
В Чувашии школьный автобус попал в ДТП
РИА Новости 09:21
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Коммерсантъ 07:32
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 07 сентября в 01:59
Политика
МИД прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном
Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств по ядерной сделке не делают безнадежной ситуацию вокруг нее.
РЕН ТВ 11:57
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Вести.Ru вчера в 20:17
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Происшествия
Росгвардия задержала альпиниста за ограбление московского офиса
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в одно из офисных зданий при помощи альпинистского снаряжения.
Газета.Ru 12:02
Политика
Матвиенко назвала условия выдвижения в спикеры Совфеда на новый срок
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условия, при которых она согласится выдвигаться в спикеры верхней палаты российского парламента на новый срок.
Московский Комсомолец 09:11
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
Происшествия
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
РИА Новости 10:18
Футбол
Клубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией
Напомним, что Дзюба неоднократно признавался в своем желании перейти в клуб английской премьер-лиги.
Советский спорт 11:16
Происшествия
В Японии 930 тысяч жилищ остались без света из-за тайфуна
Порядка 930 тысяч жилищ в Токио и пригородах остались одновременно без подачи электроэнергии из-за удара мощного тайфуна «Факсай», сообщает 9 сентября «РИА Новости» со ссылкой на данные японской энергетической компании TEPCO.
Хакасия-Информ 01:28
Политика
Александр Беглов лидирует на выборах губернатора в Петербурге
Как сообщает ЦИК, после обработки 0,1 % протоколов Александр Беглов с показателем 83,61 % лидирует на выборах.
ПолитРоссия вчера в 13:59
Кино
«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
iReactor 00:33