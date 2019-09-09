Политика

ВедомостиВедомостиGoogle и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Роскомнадзор нашел политические рекламные объявления в соцсети и на видеосервисе YouTube (принадлежит Google). В ведомстве расценили ситуацию как «вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в Российской Федерации».
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Facebook ответил на претензии Роскомнадзора о политической рекламе

ТАСС04:32

Google и Facebook ответили на претензии по нарушению избирательного законодательства РФ

Интерфакс04:29

Facebook ответила на обвинения во вмешательстве в выборы в России

РБК04:40

Facebook и Google ответили на обвинения во вмешательстве в выборы в России

РИА Новости04:35

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в российские выборы

Коммерсантъ04:23

Facebook и Google ответили на заявление Роскомнадзора о политрекламе

RT на русском04:55

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Ведомости04:55
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Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Политика

Евросоюз не признает выборы в Крыму

После российских выборов внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что любой избранный в Крыму и Севастополе человек не будет признан как представитель территорий, которые в ЕС до сих пор считаются украинскими.
Примечания 08:04
Происшествия

В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево

Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Авто

Новый Land Rover Defender раскрыли до премьеры

Согласно информации из журнала, Land Rover Defender 110 предложат в Южной Африке с 3,0-литровым бензиновым двигателем P400 мощностью 400 л.с. и 550 Нм крутящего момента и с 2,0-литровым турбодизелем P240, выдающим 240 л.с. и 430 Нм крутящего.
Автоновости дня вчера в 22:00
Происшествия

Суд арестовал напавшего на Памфилову

ТАСС 12:18
Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Космос

Китайские астрономы зафиксировали редкие космические сигналы

Красная весна 11:19
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Гаджеты

Apple и Foxconn обвинили в нарушении трудового законодательства Китая

Как сообщало ИА REGNUM, в августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал компанию Apple перенести свое производство из Китая в США.
REGNUM 03:38
Происшествия

Появилось видео избиения сотрудника магазина в Москве толпой мужчин

Известия 05:26
Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика

Разведка США вывезла своего «главного шпиона» в России в 2017 году

Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка.
REGNUM 11:59
Политика

ГИК до сих пор не смог подвести итоги выборов муниципальных депутатов

Петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» требуют немедленно ввести в систему ГАС «Выборы» итоги голосования на муниципальных выборах.
Мойка78 12:08
Происшествия

В Чувашии школьный автобус попал в ДТП

РИА Новости 09:21
Общество

Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Прокурор города Москвы подал иск к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционерам Алексею Навальному, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Любови Соболь, Илье Яшину, Георгию Албурову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву, говорится в карточке Черемушкинского суда.
Коммерсантъ 07:32
Экономика

Минфин рассказал о новой пенсионной системе

Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 07 сентября в 01:59
Политика

МИД прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств по ядерной сделке не делают безнадежной ситуацию вокруг нее.
РЕН ТВ 11:57
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика

Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

Вести.Ru вчера в 20:17
Политика

Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
REGNUM 07:31
Происшествия

Росгвардия задержала альпиниста за ограбление московского офиса

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в одно из офисных зданий при помощи альпинистского снаряжения.
Газета.Ru 12:02
Политика

Матвиенко назвала условия выдвижения в спикеры Совфеда на новый срок

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условия, при которых она согласится выдвигаться в спикеры верхней палаты российского парламента на новый срок.
Московский Комсомолец 09:11
Политика

Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

Lenta.ru 03:50
Происшествия

Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты

РИА Новости 10:18
Футбол

Клубы АПЛ просматривали Дзюбу в матче с Шотландией

Напомним, что Дзюба неоднократно признавался в своем желании перейти в клуб английской премьер-лиги.
Советский спорт 11:16
Происшествия

В Японии 930 тысяч жилищ остались без света из-за тайфуна

Порядка 930 тысяч жилищ в Токио и пригородах остались одновременно без подачи электроэнергии из-за удара мощного тайфуна «Факсай», сообщает 9 сентября «РИА Новости» со ссылкой на данные японской энергетической компании TEPCO.
Хакасия-Информ 01:28
Общество

Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре

Известия 08:03
Политика

Александр Беглов лидирует на выборах губернатора в Петербурге

Как сообщает ЦИК, после обработки 0,1 % протоколов Александр Беглов с показателем 83,61 % лидирует на выборах.
ПолитРоссия вчера в 13:59
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«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные

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