Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

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