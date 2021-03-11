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Ведомости
Ведомости

Google намерен ввести налог для YouTube-блогеров

Американская компания Google намерена с июня 2021 г. удерживать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube, включая россиян. С последних компания в случае непредоставления информации о доходах грозит автоматически списывать до 24%.В источнике
С чего всё началось

С российских блогеров хотят получить налоги

Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.
Ведомостивчера в 16:14
Подробнее о событии

Google намерен ввести налог для YouTube-блогеров

Ведомости03:12

Google введет налоги на доходы YouTube-блогеров от просмотров в США

РБК02:59

Google может ввести налог для авторов YouTube, за чьи ролики платят в США

ИА Красная Весна01:33

Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

РИА Новости00:49

Google может ввести налог для создателей роликов на YouTube, просматриваемых в США

ТАСС00:19

Google введет налоги для YouTube-блогеров

URA.Ru22:23

За доходы блогеров взялись Google и Минцифры

Коммерсантъвчера в 14:50
Интересное

Бастрыкин отстранил руководителей управлений СК в четырех регионах

Руководителей следственных управлений Следственного комитета по Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областям отстранили от исполнения должностных обязанностей на время служебной проверки.
РБК04:00

Аксенов поручил провести проверку после нецензурной реплики министра культуры Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении министра культуры республики Арины Новосельской за нецензурную реплику во время видеоселектора, сообщают «РИА Новости».
Ведомости06:17

Жена Ари прокомментировала информацию об уходе игрока из «Краснодара»

Супруга форварда «Краснодара» Ари по имени Наталья прокомментировала информацию о том, что клуб решил не предлагать игроку новый контракт, и что он покинет команду по завершению сезона в статусе свободного агента.
Евро-футбол.ру06:12

«Авангард» обыграл «Автомобилист» и вышел в четвертьфинал плей-офф на Востоке

Всего на серию ушло пять игр, в четырех из которых победы одержали омские хоккеисты В среду, 10 марта, состоялся матч ХК «Авангард» с «Автомобилистом» на домашнем льду, ставший последним в первом раунде плей-офф.
БК5520:43

Раскритиковавшая достижение российского ОПК Украина призвала брать с него пример

Созданный конструкторами Калужского приборостроительного завода «Тайфун» в кооперации с коллегами из корпорации «Тактическое ракетное вооружение» новый российский БРК имеет совсем иных «родственников» — принятый на вооружение в 1978 году БРК «Рубеж» и принятый на вооружение в 2008 году БРК «Бал».
ФАНвчера в 04:39

Прощание с народной артисткой РСФСР Лядовой пройдет в Новодевичьем монастыре

Прощание с народной артисткой РСФСР, композитором, пианисткой и певицей Людмилой Лядовой состоится в Новодевичьем монастыре 13 марта, рассказал ТАСС представитель артистки Виталий Мирошников.
Москва 2405:16