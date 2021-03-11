Американская компания Google намерена с июня 2021 г. удерживать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube, включая россиян. С последних компания в случае непредоставления информации о доходах грозит автоматически списывать до 24%.

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С чего всё началось С российских блогеров хотят получить налоги Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России. Ведомости вчера в 16:14