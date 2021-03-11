Google намерен ввести налог для YouTube-блогеров
Американская компания Google намерена с июня 2021 г. удерживать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube, включая россиян. С последних компания в случае непредоставления информации о доходах грозит автоматически списывать до 24%.В источнике
С чего всё началось
С российских блогеров хотят получить налоги
Иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.
Ведомостивчера в 16:14
Подробнее о событии