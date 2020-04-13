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Политика Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону «На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин. 2,7K

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