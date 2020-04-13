Политика

Газета.RuГазета.RuYouTube разблокировал видео обращения Путина

Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
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Роскомнадзор потребовал от Google объяснить блокировку обращения Путина

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Google объяснил блокировку видео обращения Путина на YouTube

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Роскомнадзор потребовал от Google объяснить причину блокировки на YouTube обращения Путина

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Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube

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Google назвал решение об удалении обращения Владимира Путина о коронавирусе ошибочным и восстановил видео

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ТАСС09:47

В Google назвали ошибкой блокировку обращения Путина

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Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря

Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
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В России разработали препарат от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
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Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения снизят добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки каждая.
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Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону

«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
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Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
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Экономика

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Общество

В России все больше пациентов снимают с ИВЛ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что врачи снимают все больше пациентов с аппаратов искусственной вентиляции легких из-за улучшения состояния, пишет ТАСС.
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В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин рассказал о том, как его семья справляется с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.
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Ford анонсировал обновленный внедорожник Ford Everest

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Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
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Фигурант дела о беспорядках в Москве Чирцов вышел на свободу

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Ученые объяснили, как образовался загадочный астероид Оумуамуа

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Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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Новый главред «Ведомостей» снял с сайта колонку о Сечине

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров после публикации снял с сайта колонку о главе «Роснефти» Игоре Сечине.
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Антипрививочники преувеличили последствия катастроф и болезней

Главный аргумент противников вакцинаций — ущерб, который прививки якобы могут нанести психическому и физическому здоровью детей: например, антипрививочники убеждены, что комплексная вакцина от кори, паротита и краснухи (MMR), которую вводят маленьким детям, может вызвать у них аутизм.
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В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
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