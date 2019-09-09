Политика
Lenta.ruGoogle ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский отметил, что факты нарушений передадут в комиссию Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела России.
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Кино
«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
iReactor 00:33
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД
Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
РИА Новости 04:38
Политика
Вышинский назвал обмен России и Украины сдвигом в отношениях
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции в Москве прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом, назвав его «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран.
RT на русском 04:06
Здоровье
О чём может предупредить внезапное онемение тела, сообщили специалисты
Специалисты сообщили, о чём может быть предупредить внезапное онемение тела.
Питерские заметки 02:29
Авто
Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России
Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 04:40
Здоровье
Схема лечения ВИЧ дала сбой в неволе
Как говорилось в обращении, ряд аукционов Минздрава РФ, объявленных до исключения ФСИН из закупок, не состоялись и позже были переобъявлены, но уже без указания ФСИН в качестве потенциального получателя — соответственно, даже в случае заключения контрактов Минздравом заключенные ВИЧ-инфицированные этих препаратов не получат.
Коммерсантъ вчера в 18:41
Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%
Известия 04:13
Гаджеты
Honor 20 и Honor 20 Pro подешевели
С сегодняшнего дня в Китае аппараты можно купить со скидкой $28 (Honor 20) и $42 (Honor 20 Pro).
iXBT.com 01:52
Экономика
Определены российские регионы с худшей ситуацией на рынке труда
Регионами с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург (более 90 баллов по индексу рынка труда), тройку замыкает Московская область (81,3 балла).
Lenta.ru 02:55
Технологии
Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта
В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Lenta.ru 04:41
Политика
Места в парламенте Севастополя достанутся пяти партиям
После обработки 98,37% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов законодательного собрания в Севастополе в новый состав парламента по партийным спискам проходят пять партий - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, СР и Партия пенсионеров, сообщил глава горизбиркома Севастополя Сергей Даниленко.
РИА Новости вчера в 22:47
Происшествия
Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе
Пассажир рейса из Еревана в Москву при посадке сообщил о бомбе в своей ручной клади, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:01
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов, которая продлится двое суток — 9 и 10 сентября.
Известия 02:53
Армия и оружие
Танкисты Северного флота получат 20 «реактивных» Т-80БВМ до конца года
Два десятка современных танков Т-80БВМ появятся в парке усиленного танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота.
Российская газета вчера в 08:12
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать подозреваемого в гибели рейса МН17
Генеральный прокурор Нидерландов попросил Россию выдать подозреваемого в гибели малайзийского самолета над Донбассом в 2014 году Владимира Цемаха.
Росбалт 07 сентября в 12:48
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Транспорт
Начинающим автомобилистам добавят категорий
Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Собчак ответила на слухи о второй беременности
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
РИА Новости 04:45
Происшествия
Пропавшую в Тюмени девочку нашли задушенной
Подозреваемый уже установлен.В Тюмени обнаружили тело 16-летней девушки, которая ушла из дома и не вернулась.
УралПолит.Ru 02:43
Политика
Окончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2%
Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова.
iReactor 04:33
Общество
Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников
Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.
REGNUM 04:00
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Политика
На выборах в Госсовет Татарстана «Единая Россия» набирает более 72%
Кроме партии власти, проходной барьер преодолела только КПРФ с результатом 10,7%. Остальные партии не смогли попасть в Госсовет республики.
RuNews24.ru 04:41
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
ТАСС вчера в 21:09
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:20
Финансы
ЦБ РФ снизил ставку до уровня 2014 года, дальше — «под вопросом»
Как сообщало ИА REGNUM, Банк России 6 сентября в очередной раз за 2019 год снизил ключевую ставку на 0,25 базисных пунктов — с 7,25% до 7,00%.
REGNUM 06 сентября в 07:14