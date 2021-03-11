Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы, следует из сообщения, размещенного на сайте Google.

С чего всё началось За доходы блогеров взялись Google и Минцифры Требования американской компании могут спровоцировать отток ее аудитории на альтернативные площадки, предупреждают эксперты. С июня 2021 года Google может начать удерживать подоходный налог в пользу США от дохода блогеров на YouTube, проживающих в других странах. Коммерсантъ вчера в 14:50