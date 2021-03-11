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РИА Новости
РИА Новости

Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы, следует из сообщения, размещенного на сайте Google.В источнике
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С чего всё началось

За доходы блогеров взялись Google и Минцифры

Требования американской компании могут спровоцировать отток ее аудитории на альтернативные площадки, предупреждают эксперты. С июня 2021 года Google может начать удерживать подоходный налог в пользу США от дохода блогеров на YouTube, проживающих в других странах.
Коммерсантъвчера в 14:50
Подробнее о событии

Google захотела ввести налоги для YouTube-блогеров

Lenta.ru23:23

Google может ввести налог для авторов YouTube, за чьи ролики платят в США

ИА Красная Весна01:33

Google может ввести налог для создателей роликов на YouTube, просматриваемых в США

ТАСС00:19

Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

РИА Новости00:49

Google введет налоги для YouTube-блогеров

URA.Ru22:23

Google заинтересовался доходами блогеров

Телеканал 360°20:52

За доходы блогеров взялись Google и Минцифры

Коммерсантъвчера в 14:50
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Lenta.ruвчера в 08:20

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