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РИА Новости
РИА Новости

Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Google.В источнике
С чего всё началось

За доходы блогеров взялись Google и Минцифры

Требования американской компании могут спровоцировать отток ее аудитории на альтернативные площадки, предупреждают эксперты. С июня 2021 года Google может начать удерживать подоходный налог в пользу США от дохода блогеров на YouTube, проживающих в других странах.
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