Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Google.В источнике
С чего всё началось

За доходы блогеров взялись Google и Минцифры

Требования американской компании могут спровоцировать отток ее аудитории на альтернативные площадки, предупреждают эксперты. С июня 2021 года Google может начать удерживать подоходный налог в пользу США от дохода блогеров на YouTube, проживающих в других странах.
Коммерсантъвчера в 14:50
Подробнее о событии

Google намерен ввести налог для YouTube-блогеров

Ведомости03:12

За доходы блогеров взялись Google и Минцифры

Коммерсантъвчера в 14:50

Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

РИА Новости00:49

Google может ввести налог для создателей роликов на YouTube, просматриваемых в США

ТАСС00:19

Google захотела ввести налоги для YouTube-блогеров

Lenta.ru23:23

Google введет налоги для YouTube-блогеров

URA.Ru22:23

Google введет налоги на доходы YouTube-блогеров от просмотров в США

РБК02:59
Интересное

Президент Армении не поддержал назначение Давтяна на пост главы генштаба

Следите за развитием событий в трансляции: "Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости" "Президент Армен Саркисян со своими возражениями вернул предложение премьер-министра о назначении Артака Давтяна начальником генерального штаба вооруженных сил", — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM05:35

Историк Верхотуров объяснил появление темы расизма в речи принца Гарри и Маркл

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри решил надавить на жалость темой расизма после того, как семья закрыла доступ к его счетам, заявил историк Дмитрий Верхотуров.
Политическая Экспертизавчера в 14:59