Технологии

FerraFerraGoogle попросили разрешить людям удалять предустановленные приложения

Более 50 международных правозащитных организаций направили совместное письмо генеральному директору компании-владельца Google — Alphabet. В письме правозащитники просят руководство разрешить пользователям Android-смартфонов удалять предустановленные приложения.
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с чего всё началось
Более 50 международных правозащитных организаций, в том числе Privacy International, направили
 совместное открытое письмо генеральному директору Alphabet Inc. Сундару Пичаю с просьбой принять меры против использования предустановленного программного обеспечения на устройствах Android.
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