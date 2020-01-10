с чего всё началось

Более 50 международных правозащитных организаций направили совместное письмо генеральному директору компании-владельца Google — Alphabet. В письме правозащитники просят руководство разрешить пользователям Android-смартфонов удалять предустановленные приложения.

Экономика «Ъ»: продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, инфляция, рост НДС и необычайно теплые осень и зима 2019 года привели к падению продаж одежды, обуви и аксессуаров в России в 2019 году на 3-4%, до 2,26 - 2,29 трлн рублей, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).

Кино Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Происшествия Командир летевшего в Москву Airbus бросил штурвал для беседы с другом Пассажир авиарейса Баку – Москва заснял на видео, как командир воздушного судна во время полета регулярно покидает кабину пилотов для того, чтобы поговорить со своим знакомым, находящимся в салоне, соответствующая видеозапись оказалась в распоряжении NEWS.ru.

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто Компания Sony представила свой электромобиль О дальнейших планах серийного производства электромобиля пока не известно, но концептуальный автомобиль Sony Vision-S уже представлен.

Политика ПЦУ: отзыв подписи Филарета не изменит статуса «новой церкви» Украины Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины (ПЦУ), "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря заявил в пятницу, что отзыв подписи раскольника Филарета Денисенко под постановлением о слиянии церквей в "новую церковь" не повлияет на ее статус, поскольку постановление помесного собора не является договором или соглашением, которое можно разорвать.

Общество Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.

Политика Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.

Экономика «Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.