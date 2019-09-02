Гаджеты
REGNUMGoogle представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL. Презентация продукции компании состоялась 15 октября в Нью-Йорке.
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с чего всё началось
Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxEВести.Хайтек12:22
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Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru 19:49
Общество
ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»
Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая обвиняется в хищении бюджетных средств.
РБК 19:51
Теннис
Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля
Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля", проходящего в Москве.
РИА Новости 10:18
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА
Петербургский дневник 03:06
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ 16:01
Армия и оружие
Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии
Reuters опубликовало фотографию военных патрулей, на которых развел российские и сирийские флаги.
РБК 17:01
Армия и оружие
У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой
Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Военное обозрение вчера в 02:21
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Футбол
Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
RT на русском 14:07
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 12:40
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Шоу-бизнес
Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием
Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
WomanHit.ru 10:36
Авто
Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая
Южнокорейская компания Hyundai сообщила о приближении продаж усовершенствованной модели Solaris.
Faktom 15:50
Политика
В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM 06:19
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 14:48
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Экономика
Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение
«Phygital-формат» (physical+digital) банк планирует внедрить в 100% своих отделений (сейчас сеть насчитывает 420 офисов) в течение трех-пяти лет.
РБК 17:00
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11
В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.
Astera 13:08
Происшествия
Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии
По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.
Известия вчера в 15:44
Авто
В России запретят ездить на новых машинах без номеров
Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
RT на русском 12:20
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Министерство финансов предложило законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.
РБК 09:07
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Армия и оружие
Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии
Журналистская правда 11:45
Кино
Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России
В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия вчера в 05:39
Хоккей
Овечкин вышел на 43-е место по очкам в НХЛ
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял 43-е место по набранным очкам в истории НХЛ.
ProstoProSport 04:33
Авто
На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104
В продаже появилась редкая модификация «четверки» от отечественного «АвтоВАЗа» с индексом 21045 и полуторалитровым дизельным мотором.
Motor 10:05