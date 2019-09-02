с чего всё началось

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL. Презентация продукции компании состоялась 15 октября в Нью-Йорке.

Политика В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.

Общество ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии» Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая обвиняется в хищении бюджетных средств.

Теннис Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля", проходящего в Москве.

Происшествия Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.

Армия и оружие У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Футбол Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021 Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.

Армия и оружие Зеленский посетил передовую в Донбассе Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.

Авто Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая Южнокорейская компания Hyundai сообщила о приближении продаж усовершенствованной модели Solaris.

Политика В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Экономика Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение «Phygital-формат» (physical+digital) банк планирует внедрить в 100% своих отделений (сейчас сеть насчитывает 420 офисов) в течение трех-пяти лет.

Гаджеты Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11 В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.

Происшествия Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.

Авто В России запретят ездить на новых машинах без номеров Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Общество Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы Министерство финансов предложило законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Кино Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.

Хоккей Овечкин вышел на 43-е место по очкам в НХЛ Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял 43-е место по набранным очкам в истории НХЛ.