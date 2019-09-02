Гаджеты

REGNUMREGNUMGoogle представила новые модели смартфона Pixel

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL. Презентация продукции компании состоялась 15 октября в Нью-Йорке.
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с чего всё началось
Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle
 pic.twitter.com/HAIBtBUsxE
Вести.Хайтек12:22

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Google представила новый смартфон Pixel 4

Телеканал 360°15:46

Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4

РБК13:39

Стартовали продажи смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL

Vevby.ru13 октября в 02:44

Халява кончилась. Новые смартфоны Pixel лишились одного из преимуществ семейства

iXBT.com15:22

Начались продажи смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL

Rusargument13 октября в 03:55

Google представил новую модель смартфона Pixel

ТАСС12:20

Начались продажи телефонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL

iReactor13 октября в 01:58
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Политика

В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам

Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
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Общество

ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая обвиняется в хищении бюджетных средств.
РБК 19:51
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Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля", проходящего в Москве.
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Футбол

Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА

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Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ

Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ 16:01
Армия и оружие

Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии

Reuters опубликовало фотографию военных патрулей, на которых развел российские и сирийские флаги.
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Армия и оружие

У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой

Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Военное обозрение вчера в 02:21
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

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Lenta.ru 12:43
Происшествия

В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Футбол

Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021

Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
RT на русском 14:07
Армия и оружие

Зеленский посетил передовую в Донбассе

Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 12:40
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Шоу-бизнес

Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием

Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.
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Авто

Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до Китая

Южнокорейская компания Hyundai сообщила о приближении продаж усовершенствованной модели Solaris.
Faktom 15:50
Политика

В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.
REGNUM 06:19
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 14:48
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Экономика

Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение

«Phygital-формат» (physical+digital) банк планирует внедрить в 100% своих отделений (сейчас сеть насчитывает 420 офисов) в течение трех-пяти лет.
РБК 17:00
Гаджеты

Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11

В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.
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Происшествия

Не менее 37 человек пострадали в ходе протестов в Каталонии

По меньшей мере 37 человек пострадали в результате протестных акций сторонников независимости Каталонии, митинги проводились на фоне вынесения приговоров лидерам каталонских сепаратистов.
Известия вчера в 15:44
Авто

В России запретят ездить на новых машинах без номеров

Водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки.
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Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Общество

Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы

Министерство финансов предложило законодательно выделить граждан и компании под западными санкциями в особую категорию — на них будут распространяться «специальные» нормы законодательства.
РБК 09:07
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
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В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Армия и оружие

Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии

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Кино

Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России

В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия вчера в 05:39
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В Москве завели дело на бившую школьников учительницу

Известия 19:11
Хоккей

Овечкин вышел на 43-е место по очкам в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин занял 43-е место по набранным очкам в истории НХЛ.
ProstoProSport 04:33
Авто

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