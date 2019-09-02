Гаджеты

REGNUMREGNUMGoogle представила новые модели смартфона Pixel

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL. Презентация продукции компании состоялась 15 октября в Нью-Йорке.
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с чего всё началось
Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle
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Вести.Хайтек12:22

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Google представила новый смартфон Pixel 4

Телеканал 360°15:46

Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4

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Rusargument13 октября в 03:55

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Vevby.ru13 октября в 02:44

Google представил новую модель смартфона Pixel

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