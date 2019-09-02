Гаджеты
РБКGoogle презентовал новую модель смартфона Pixel 4
Компания Google представила новую модель своего смартфона Pixel 4, видео с презентации продукта в Нью-Йорке размещено на официальной странице Google на YouTube. Одно из преимуществ смартфона — улучшенная камера, которая позволяет делать качественные снимки в темноте.
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с чего всё началось
Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxEВести.Хайтеквчера в 12:22
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Халява кончилась. Новые смартфоны Pixel лишились одного из преимуществ семейства
iXBT.comвчера в 15:22
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Экономика
Польша в ловушке «экономического чуда», или Банкет за счет ЕС
Расходы на здравоохранение в Польше меньше, чем в остальной Европе, 10000 рабочих мест в государственном образовании были ликвидированы, и в 2018 году процент граждан, живущих в условиях крайней нищеты, у черты бедности и на уровне риска бедности, снова вырос.
Евразия Daily вчера в 02:21
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Утро.ru вчера в 15:00
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама Лизы призвала чиновников обратить внимание на дороги к школам и сделать их безопасным.
Живая Кубань 14 октября в 10:25
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Политика
Трампом из-за операции в Сирии введены санкции против Турции
После подписания Трампом указа, Госдеп и Минфин США имеют полное право на введение различных ограничительных мер в отношении ряда организаций, или лиц, связанных с правительством Турции, частных лиц, имеющих отношение к военным действиям в арабской стране.
В городе R вчера в 00:56
Транспорт
«Победа» поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию
Билеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 16:53
Политика
Киев потребовал отказа Донбасса от рублевой зоны
Во время встречи контактной группы в Минске представители Киева подняли вопрос о рублевой зоне в Донбассе.
Известия вчера в 13:41
Армия и оружие
Разведчик ДНР раскрыл детали разгрома позиции правосеков в Донбассе весной 2015-го
Аргументы недели 14 октября в 06:06
Авто
В России запретят ездить на новых авто без номеров
В России владельцев новых автомобилей обяжут устанавливать номера в день приобретения транспортного средства.
URA.Ru вчера в 13:49
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке
Как сообщается, кузов тук-тука был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны.
Газета.Ru 00:38
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы
На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.
32CARS.ru вчера в 06:51
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК вчера в 06:25
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ вчера в 16:01
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае
Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Известия вчера в 08:57
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 вчера в 05:17
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Доктор Мясников привёл список бесполезных лекарств
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лекарства, по его мнению, являются «пустышками».
Газета Кемерова вчера в 23:18
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В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд
Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
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Шоу-бизнес
Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены
После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.
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Теннис
Медведев не сыграет на Кубке Кремля. И это правильно
Новая гордость России Даниил Медведев снялся с домашнего ВТБ Кубка Кремля.
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Mazda рассказала о салоне первого серийного электрокара
Компания Mazda опубликовала видеотизер, дающий представление об интерьере ее первого серийного электрокара.
AutoNews вчера в 07:20
Футбол
Журналист Франков - о словах Яремчука: "Конечно, это нехорошо", но Яремчук - хороший парень"
Яремчука знаю как парня сдержанного, хорошего, добросовестного.
Sport.ru вчера в 13:29
Футбол
Швеция — Испания 1:1
Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 16:36
Космос
НАСА показало новые скафандры для полетов на Луну и Марс
Телеканал RTVI вчера в 17:19