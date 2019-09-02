с чего всё началось

Компания Google представила новую модель своего смартфона Pixel 4, видео с презентации продукта в Нью-Йорке размещено на официальной странице Google на YouTube. Одно из преимуществ смартфона — улучшенная камера, которая позволяет делать качественные снимки в темноте.

Экономика Польша в ловушке «экономического чуда», или Банкет за счет ЕС Расходы на здравоохранение в Польше меньше, чем в остальной Европе, 10000 рабочих мест в государственном образовании были ликвидированы, и в 2018 году процент граждан, живущих в условиях крайней нищеты, у черты бедности и на уровне риска бедности, снова вырос.

Происшествия На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама Лизы призвала чиновников обратить внимание на дороги к школам и сделать их безопасным.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Политика Трампом из-за операции в Сирии введены санкции против Турции После подписания Трампом указа, Госдеп и Минфин США имеют полное право на введение различных ограничительных мер в отношении ряда организаций, или лиц, связанных с правительством Турции, частных лиц, имеющих отношение к военным действиям в арабской стране.

Политика Киев потребовал отказа Донбасса от рублевой зоны Во время встречи контактной группы в Минске представители Киева подняли вопрос о рублевой зоне в Донбассе.

Авто В России запретят ездить на новых авто без номеров В России владельцев новых автомобилей обяжут устанавливать номера в день приобретения транспортного средства.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке Как сообщается, кузов тук-тука был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны.

Политика Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.

Авто Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.

Общество В России назначили первый штраф за фейковые новости Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.

Происшествия Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.

Здоровье Доктор Мясников привёл список бесполезных лекарств Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лекарства, по его мнению, являются «пустышками».

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева не явилась в суд Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.

Шоу-бизнес Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.

Теннис Медведев не сыграет на Кубке Кремля. И это правильно Новая гордость России Даниил Медведев снялся с домашнего ВТБ Кубка Кремля.

Авто Mazda рассказала о салоне первого серийного электрокара Компания Mazda опубликовала видеотизер, дающий представление об интерьере ее первого серийного электрокара.