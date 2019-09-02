с чего всё началось

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL. Презентация продукции компании состоялась 15 октября в Нью-Йорке.

Религия Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.

Футбол Чалов помог сборной России разгромить Эстонию в Пярну Во вторник, 15-го октября, молодёжная сборная России совершила вояж в Пярну, где провела поединок четвёртого тура отбора на Евро-2021 со сверстниками из Эстонии.

Общество Могильные плиты рядом с Театром эстрады заменят на обычные Могильные плиты, найденные в ходе работ по благоустройству территории около столичного Театра эстрады, планируется заменить на обычные плиты, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев.

Политика МИД ДНР: Киев пытается подменить смысл «формулы Штайнмайера» Представители Украины в политподгруппе сегодня на переговорах в Минске пытались подменить понятие особого статуса децентрализацией, что противоречит положениям согласованной киевской стороной две недели назад формулы Штайнмайера.

Политика Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.

Экономика Развитие виртуальной реальности может потребовать 28 миллиардов рублей Объем бюджетных средств, необходимых на развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в России, до 2025 года может составить 28,2 миллиарда рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Политика Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера» В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».

Происшествия В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Политика Германия шокирована потерями от антироссийских санкций Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что люди, трезво смотрящие на ситуацию с антироссийскими санкциями, давно должны были понять, что они не работали, не работают и никогда не будут работать.