Гаджеты

REGNUMREGNUMGoogle представила новые модели смартфона Pixel

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL. Презентация продукции компании состоялась 15 октября в Нью-Йорке.
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с чего всё началось
Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle
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Вести.Хайтек12:22

Подробнее о событии

Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4

РБК13:39

Халява кончилась. Новые смартфоны Pixel лишились одного из преимуществ семейства

iXBT.com15:22

Google представит в Нью-Йорке новую линейку флагманских смартфонов

BFM.ruвчера в 21:24

Google представил новую модель смартфона Pixel

ТАСС12:20

Вышли новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Это просто монстры

Российская газета12:17

Google представил четвертый Pixel

Коммерсантъ12:16

Google представила первый смартфон с сенсором движения

Известия12:21
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Армия и оружие

Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных

РИА Новости 15:10
Религия

Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.
Известия 14:41
Хоккей

«Авангард» победил СКА в матче КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 14:37
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК 07:43
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Происшествия

В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Футбол

Чалов помог сборной России разгромить Эстонию в Пярну

Во вторник, 15-го октября, молодёжная сборная России совершила вояж в Пярну, где провела поединок четвёртого тура отбора на Евро-2021 со сверстниками из Эстонии.
Sport.ru 14:28
Армия и оружие

Сирийская армия начала наступление на курдские территории

РБК 13 октября в 13:38
Общество

Могильные плиты рядом с Театром эстрады заменят на обычные

Могильные плиты, найденные в ходе работ по благоустройству территории около столичного Театра эстрады, планируется заменить на обычные плиты, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев.
РИА Новости 10:12
Общество

МВД предложило продавать «красивые» номера машин через портал госуслуг

Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы.
REGNUM 14:01
Общество

Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Политика

МИД ДНР: Киев пытается подменить смысл «формулы Штайнмайера»

Представители Украины в политподгруппе сегодня на переговорах в Минске пытались подменить понятие особого статуса децентрализацией, что противоречит положениям согласованной киевской стороной две недели назад формулы Штайнмайера.
ИА Новороссия 13:17
Политика

Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры

Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.
ТАСС вчера в 07:34
Экономика

Развитие виртуальной реальности может потребовать 28 миллиардов рублей

Объем бюджетных средств, необходимых на развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в России, до 2025 года может составить 28,2 миллиарда рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 02:15
Кино

Второму «Веному» нашли ещё одного злодея

Фильм Про 12:07
Общество

«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник

«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.
РБК 12:23
Здоровье

В Подмосковье в 2019 году выявили 623 случая заболевания раком груди

REGNUM 14:00
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
REGNUM вчера в 16:00
Политика

Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».
РБК вчера в 19:40
Происшествия

В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома

Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Вести.Ru 14:51
Армия и оружие

Калининград защитят зенитные комплексы «Тор-М2»

Новейшие комплексы «Тор-М2» получит зенитный полк, который располагается в Калининградской области.
Цензуры.Нет 04:37
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Шоу-бизнес

56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике

56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Вечерний курьер 13:54
Экономика

Российское зерно переведут в токены после хищений на элеваторах

РБК 07:16
Происшествия

Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае

Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Известия 08:57
Космос

Университет в Колорадо готовит студентов к колонизации космоса

Территория новостей 14:54
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Lenta.ru 05:07
Политика

Германия шокирована потерями от антироссийских санкций

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что люди, трезво смотрящие на ситуацию с антироссийскими санкциями, давно должны были понять, что они не работали, не работают и никогда не будут работать.
Госновости 09:36
Общество

Мать убитой девочки в Саратове записала видеообращение

Гараж принадлежал не ему, поэтому злоумышленник испугался и убил девочку.
Ivbg.ru 05:44
Здоровье

Глава Дагестана принял участие в заседании по реализации нацпроектов

Вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
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