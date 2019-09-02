Гаджеты
REGNUMGoogle представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL. Презентация продукции компании состоялась 15 октября в Нью-Йорке.
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Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxEВести.Хайтек12:22
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Армия и оружие
Россия и Сирия приняли меры для безопасного вывода иностранных военных
Религия
Патриарх Кирилл заявил о греховности идеи либерализма
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.
Хоккей
«Авангард» победил СКА в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Футбол
Чалов помог сборной России разгромить Эстонию в Пярну
Во вторник, 15-го октября, молодёжная сборная России совершила вояж в Пярну, где провела поединок четвёртого тура отбора на Евро-2021 со сверстниками из Эстонии.
Армия и оружие
Сирийская армия начала наступление на курдские территории
Общество
Могильные плиты рядом с Театром эстрады заменят на обычные
Могильные плиты, найденные в ходе работ по благоустройству территории около столичного Театра эстрады, планируется заменить на обычные плиты, сообщил журналистам заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев.
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера машин через портал госуслуг
Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы.
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Политика
МИД ДНР: Киев пытается подменить смысл «формулы Штайнмайера»
Представители Украины в политподгруппе сегодня на переговорах в Минске пытались подменить понятие особого статуса децентрализацией, что противоречит положениям согласованной киевской стороной две недели назад формулы Штайнмайера.
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии на переговоры
Президент России Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где проведет российско-саудовские переговоры.
Экономика
Развитие виртуальной реальности может потребовать 28 миллиардов рублей
Объем бюджетных средств, необходимых на развитие технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в России, до 2025 года может составить 28,2 миллиарда рублей, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
Кино
Второму «Веному» нашли ещё одного злодея
Общество
«Газпрому» принудительно отключили импортную технику через спутник
«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — сказал Крылов.
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».
Происшествия
В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома
Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.
Армия и оружие
Калининград защитят зенитные комплексы «Тор-М2»
Новейшие комплексы «Тор-М2» получит зенитный полк, который располагается в Калининградской области.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае
Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Космос
Университет в Колорадо готовит студентов к колонизации космоса
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
В Уфе 44-летний мигрант из Таджикистана два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами.
Политика
Германия шокирована потерями от антироссийских санкций
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что люди, трезво смотрящие на ситуацию с антироссийскими санкциями, давно должны были понять, что они не работали, не работают и никогда не будут работать.
Общество
Мать убитой девочки в Саратове записала видеообращение
Гараж принадлежал не ему, поэтому злоумышленник испугался и убил девочку.
Здоровье
Глава Дагестана принял участие в заседании по реализации нацпроектов
Вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференцсвязи заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.