Гаджеты
REGNUMGoogle представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL. Презентация продукции компании состоялась 15 октября в Нью-Йорке.
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Космос
SpaceX собирается разместить на орбите 30 тысяч спутников
Американская компания SpaceX намерена разместить на орбите Земли дополнительно 30 тысяч спутников в рамках проекта Starlink.
РЕН ТВ 16:32
Наука
В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц
SciencePop 01:20
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Мир фантастики 04:19
Экономика
Польша в ловушке «экономического чуда», или Банкет за счет ЕС
Расходы на здравоохранение в Польше меньше, чем в остальной Европе, 10000 рабочих мест в государственном образовании были ликвидированы, и в 2018 году процент граждан, живущих в условиях крайней нищеты, у черты бедности и на уровне риска бедности, снова вырос.
Евразия Daily 02:21
Футбол
«Реал» рассказал о травме Модрича
«Реал» посредством официального сайта рассказал о состоянии полузащитника Луки Модрича.
Евро-футбол.ру 15:43
Общество
Агент рассказал о состоянии прооперированной Тотьмяниной
Агент чемпионки Олимпийских игр по фигурному катанию Татьяны Тотьмяниной Анастасия Драпеко прокомментировал информацию о том, что бывшая спортсменка перенесла операцию в онкологическом центре.
Газета.Ru 09:32
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Кино
Дмитрию Шепелеву не нравится, как он получается на фото
В разделе Stories Шепелев опубликовал несколько фото с красной дорожки.
Вокруг ТВ 18:25
Политика
Поклонская ответила преемнице Меркель на слова о Крыме и России
Депутат Госдумы РФ и экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская ответила главе Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считает ситуацию с воссоединением полуострова с Россией «нарушением международного права».
URA.Ru 13 октября в 18:58
Гаджеты
Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11
В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.
Astera 13:08
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
«Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:01
Происшествия
В ходе столкновений в аэропорту Барселоны ранены 37 человек
По информации медицинских работников, 37 человек получили ранения в ходе столкновений с полицией в аэропорту Барселоны, 14 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 15:55
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года владельцы новых автомобилей будут обязаны регистрировать свои машины и устанавливать госномера прямо в автосалонах в день покупки.
Автоновости дня 14:57
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:42
Политика
Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки.
Lenta.ru 18:18
Теннис
Даниил Медведев снялся с турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Российский теннисист Даниил Медведев не сыграет на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Крылатском.
Российская газета 10:48
Политика
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе.
RT на русском 11:51
Происшествия
Погиб мэр Абакана Николай Булакин
Только что редакции «МК в Хакасии» стало известно о смерти мэра Абакана Николая Булакина.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 06:26
Происшествия
В Москве завели дело на бившую школьников учительницу
Российская газета 17:42
Политика
Эрдоган назвал сроки заключительного этапа поставок С-400
Турция ожидает получить от России последнюю партию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в ноябре-декабре 2019 года, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.
REGNUM 18:27
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Армия и оружие
Военные США покинули базы в районе Манбиджа в Сирии
Журналистская правда 10:30
Футбол
Сборная Украины переиграла Португалию и вышла на Евро-2020
Украинские футболисты на своем стадионе в Киеве одержали верх над сборной Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Московский Комсомолец вчера в 16:47
Спорт
Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.
Metaratings 13:31
Политика
Грету Тунберг и экоактивистов заподозрили в связи с Россией
С призывом расследовать, причастна ли Российская Федерация к финансированию климатических акций, захлестнувших в последнее время Европу, обратился депутат Европарламента Йорг Мойтен.
Страна Советов on-line 07:29
Политика
Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме»
Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».
RT на русском вчера в 08:03
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:44
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН 11:39