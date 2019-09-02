Гаджеты

REGNUMREGNUMGoogle представила новые модели смартфона Pixel

Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL. Презентация продукции компании состоялась 15 октября в Нью-Йорке.
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Google представила новый смартфон Pixel 4

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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
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Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Донбассе

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Погиб мэр Абакана Николай Булакин

Только что редакции «МК в Хакасии» стало известно о смерти мэра Абакана Николая Булакина.
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В Москве завели дело на бившую школьников учительницу

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Эрдоган назвал сроки заключительного этапа поставок С-400

Турция ожидает получить от России последнюю партию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в ноябре-декабре 2019 года, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.
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Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»

Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
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Военные США покинули базы в районе Манбиджа в Сирии

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Сборная Украины переиграла Португалию и вышла на Евро-2020

Украинские футболисты на своем стадионе в Киеве одержали верх над сборной Португалии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Московский Комсомолец вчера в 16:47
Спорт

Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр

Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.
Metaratings 13:31
Политика

Грету Тунберг и экоактивистов заподозрили в связи с Россией

С призывом расследовать, причастна ли Российская Федерация к финансированию климатических акций, захлестнувших в последнее время Европу, обратился депутат Европарламента Йорг Мойтен.
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Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН 11:39
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