Гаджеты

iReactoriReactorНачались продажи телефонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL

Официальное начало продаж новых мобильных устройств моделей Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL произошел недавно. Об этом стало известно от авторитетных инсайдеров. Несмотря даже на то, что до настоящего анонса от разработчика остается еще несколько дней.
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