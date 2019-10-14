Гаджеты
iReactorНачались продажи телефонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL
Официальное начало продаж новых мобильных устройств моделей Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL произошел недавно. Об этом стало известно от авторитетных инсайдеров. Несмотря даже на то, что до настоящего анонса от разработчика остается еще несколько дней.
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