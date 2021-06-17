Взлетно-посадочная полоса аэропорта Симферополя разблокирована, аэропорт возобновил работу в штатном режиме после инцидента с выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проведет служебное расследование в отношении педагогов Уральского политехнического колледжа (УПК), которые снизили студенту оценку за защиту диплома из-за цветных волос, сообщили РИА Новости в минобре региона.