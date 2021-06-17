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Google предупредила блогеров о налоге за просмотренный в США контент

Компания Google сообщила российским пользователям, что с июня 2021 года просмотренный в США контент будет облагаться американским налогом.В источнике

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Google предупредила блогеров о налоге за просмотренный в США контент

Коммерсантъ08:53

ФНС ответила на сообщения о двойном налоге для блогеров

ПРАЙМ08:27

ФНС: российским блогерам не придется платить налоги с доходов дважды - в России и в США

Финмаркет06:40

ФНС: российские блогеры-физлица не будут дважды платить налоги с доходов

Бизнес.Ру07:36

ФНС ответила на сообщения о «двойном налоге» для блогеров

Российская газета07:06

Блогерам не придется платить налоги с доходов дважды - в России и США

Интерфакс06:46

ФНС заявила, что блогерам не нужно платить налоги с доходов дважды по законам и РФ, и США

ТАСС07:51
Интересное

Сенатор Королев заявил, что досрочно покидает Совфед по рекомендации врачей

Сенатор, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, который в мае стал участником ДТП в Липецке, заявил ТАСС в четверг, что решил досрочно сложить сенаторские полномочия по рекомендации врачей.
ТАСС08:55

Аэропорт Симферополя возобновил работу в штатном режиме после инцидента с самолетом

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Симферополя разблокирована, аэропорт возобновил работу в штатном режиме после инцидента с выехавшим за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости07:05

Педагогов уральского колледжа проверят после видео о четверке студенту с зелеными волосами

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области проведет служебное расследование в отношении педагогов Уральского политехнического колледжа (УПК), которые снизили студенту оценку за защиту диплома из-за цветных волос, сообщили РИА Новости в минобре региона.
РИА Новостивчера в 06:21