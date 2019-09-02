Гаджеты

РБКРБКGoogle презентовал новую модель смартфона Pixel 4

Компания Google представила новую модель своего смартфона Pixel 4, видео с презентации продукта в Нью-Йорке размещено на официальной странице Google на YouTube. Одно из преимуществ смартфона — улучшенная камера, которая позволяет делать качественные снимки в темноте.
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с чего всё началось
Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle
 pic.twitter.com/HAIBtBUsxE
Вести.Хайтек12:22

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Google представила новый смартфон Pixel 4

Телеканал 360°15:46

Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4

РБК13:39

Стартовали продажи смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL

Vevby.ru13 октября в 02:44

Халява кончилась. Новые смартфоны Pixel лишились одного из преимуществ семейства

iXBT.com15:22

Начались продажи смартфонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL

Rusargument13 октября в 03:55

Google представил новую модель смартфона Pixel

ТАСС12:20

Начались продажи телефонов Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL

iReactor13 октября в 01:58
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В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

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Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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РБК 19:21
Политика

Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России

Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
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Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере

Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
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Apple выпустила iOS 13.1.3 c исправлением ошибок в iPhone и iPad

В прошлом месяце Apple выпустила iOS 13.1.1 и выпустила iOS 13.1.2 всего через два дня.
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Армия и оружие

Минобороны разместило карту расстановки сил в Сирии

Газета.Ru 11:58
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Украина рассказала об альтернативе «формуле Штайнмайера»

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Гаджеты

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Американская корпорация Apple анонсировала выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2. В продаже гаджет появится в начале 2020 года.
Общая газета.RU вчера в 17:29
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Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре

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Лучшие игры 2020 года – Last of Us, Cyberpunk, Watch Dogs 3 и другие

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Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ

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В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь

Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
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ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»

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РБК 19:51
Происшествия

Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России

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Lenta.ru 04:49
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Газета.Ru 17:23
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
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