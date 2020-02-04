Общество
ИзвестияGoogle раскрыла доходы от YouTube
Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы. Утверждается, что за прошлый год рекламные объявления принесли платформе $15 млрд, что составляет около 10% от всего дохода корпорации.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Политика
Литва предложила Белоруссии обсудить вопросы поставок нефти и газа
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на переговорах с белорусским коллегой Владимиром Макеем предложил обсудить вопросы организации регулярных поставок нефти через территорию Литвы, а также возможности альтернативных поставок газа.
Энергетика
Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти
Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.
Общество
Лукашенко анонсировал серьёзный разговор с Си Цзиньпином
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему предстоит серьёзный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином из-за работы китайских подрядчиков, которые не выполнили белорусские проекты.
Происшествия
В Зеленограде ловцы бродячих собак попали дротиком с ядом в прохожего
Ловцы бродячих собак попали дротиком с усыпляющим веществом в человека в Зеленограде.
Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Происшествия
В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа
Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Происшествия
В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре
В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Политика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Общество
Россиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином
Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула».
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей получила угрозы от их отца
Отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево, угрожал их бабушке, которая планировала взять несовершеннолетних к себе.
Армия и оружие
Пленные террористы в Сирии рассказали о помощи Турции
Турция спонсировала террористическую деятельность группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) на территории Сирии.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»
Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.
Гаджеты
Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены
Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
Политика
Владимир Путин прилетел в Череповец
Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Футбол
Одион Игало будет выступать за «МЮ» под номером «25»
Нападающий Одион Игало будет выступать за «Манчестер Юнайтед» под номером «25», сообщает официальный сайт клуба.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Хоккей
Гретцки: Овечкин не промахивается
Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Алекандра Овечкина, который занимает восьмое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Армия и оружие
На Параде 9 мая покажут 24 новейших образца военной техники
Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира
Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Политика
Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть
Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.