Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы. Утверждается, что за прошлый год рекламные объявления принесли платформе $15 млрд, что составляет около 10% от всего дохода корпорации.

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