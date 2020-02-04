Общество

ИзвестияИзвестияGoogle раскрыла доходы от YouTube

Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы. Утверждается, что за прошлый год рекламные объявления принесли платформе $15 млрд, что составляет около 10% от всего дохода корпорации.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Google впервые рассказала, сколько денег приносит YouTube

Российская газета05:42

Google раскрыла доходы от YouTube

Известия05:36

Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube

Вести.Ru00:17

Google впервые раскрыла доход от рекламы на YouTube

РБК05:00

Alphabet впервые раскрыла выручку от рекламы на YouTube

Ведомости03:07

Google впервые раскрыла выручку YouTube

News.ru02:35

Google впервые раскрыла доходы Youtube

РИА Новости05:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:37, Ашберн

Сколько зарабатывает Youtube

Вести.UZ05:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Происшествия

Волгоградец избил врача и медсестру перинатального центра

Газета.Ru 06:30
Политика

Литва предложила Белоруссии обсудить вопросы поставок нефти и газа

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на переговорах с белорусским коллегой Владимиром Макеем предложил обсудить вопросы организации регулярных поставок нефти через территорию Литвы, а также возможности альтернативных поставок газа.
Взгляд.ру 04:34
Энергетика

Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти

Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 16:25
Происшествия

Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Известия 06:15
Общество

Лукашенко анонсировал серьёзный разговор с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему предстоит серьёзный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином из-за работы китайских подрядчиков, которые не выполнили белорусские проекты.
RT на русском 05:05
Происшествия

В Зеленограде ловцы бродячих собак попали дротиком с ядом в прохожего

Ловцы бродячих собак попали дротиком с усыпляющим веществом в человека в Зеленограде.
Известия 05:28
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Известия 02:50
Происшествия

В Твери задержан водитель автомобиля, сбившего людей на тротуаре

В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
Российская газета 04:16
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости вчера в 02:29
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Политика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
RT на русском 05:50
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости 02 февраля в 21:35
Общество

Россиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином

Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула».
Lenta.ru 01:07
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей получила угрозы от их отца

Отец, бросивший детей в аэропорту Шереметьево, угрожал их бабушке, которая планировала взять несовершеннолетних к себе.
РЕН ТВ 01 февраля в 02:45
Армия и оружие

Пленные террористы в Сирии рассказали о помощи Турции

Турция спонсировала террористическую деятельность группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) на территории Сирии.
Lenta.ru 00:32
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Общество

В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»

Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.
ТАСС вчера в 10:40
Гаджеты

Огромные цены Samsung Galaxy S20 подтверждены

Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) сегодня получил от своего информатора официальные цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американского оператора Verizon.
iXBT.com 01:42
Политика

Владимир Путин прилетел в Череповец

Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в череповецком аэропорту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:11
Футбол

Одион Игало будет выступать за «МЮ» под номером «25»

Нападающий Одион Игало будет выступать за «Манчестер Юнайтед» под номером «25», сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 06:10
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Хоккей

Гретцки: Овечкин не промахивается

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал игру российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Алекандра Овечкина, который занимает восьмое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:25
Армия и оружие

На Параде 9 мая покажут 24 новейших образца военной техники

Сразу двадцать четыре новейших образца боевой техники впервые представят общественности на военном параде, который пройдет 9 мая на Красной площади.
Российская газета 05:02
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
РИА Новости 05:16
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
UfacityNews.ru 02 февраля в 14:08
Политика

Рада одобрила в первом чтении сокращение числа депутатов на треть

Верховная рада Украины в ходе заседания приняла в первом чтении президентский законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300.
RT на русском 06:22
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

РИА Новости 02:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное