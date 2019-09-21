Наука

РБКРБКFinancial Times узнала о квантовом превосходстве Google

В материале утверждалось, что процессор нового компьютера выполнил расчет за три минуты и 20 секунд. Для сравнения, самый современный мощный компьютер Summit сможет рассчитать подобный результат лишь за 10 тыс. лет. По словам исследователей, они достигли «квантового превосходства».
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Google создал самый мощный компьютер в мире

Газета.Ru05:42

Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Говорит Москва05:13

FT: Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

ТАСС05:14

Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google

РБК00:54

Google объявила о создании самого мощного квантового компьютера

РЕН ТВ05:44

Google сообщил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Ведомости05:56

Google создал мощнейший в мире компьютер

Lenta.ru06:45
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Армия и оружие

Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии

Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
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Культура

Шустер подаст в суд на Коломойского

Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
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Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
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Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая

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Происшествия

Полиция Греции арестовала подозреваемого в угоне самолета в 1985 году

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Минобороны Казахстана сообщило о ранении десяти сапёров из-за самопроизвольной детонации фрагмента боеприпаса в ходе плановых подрывных работ.
RT на русском 08:03
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Лунин, Малиновский, Зинченко и Ярмоленко – в заявке сборной Украины на матчи с Португалией и Литвой

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко огласил заявку национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии.
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Происшествия

Тело россиянина обнаружено на таиландском острове Самуи

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В Азовском море пропал катер с тремя людьми на борту

Катер, на борту которого находятся три человека, пропал в Азовском море.
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Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
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В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

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