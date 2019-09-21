Инженерам Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер. Он значительно превосходит по возможностям современные супермашины.

Google сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера

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