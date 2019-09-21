Наука
News.ruGoogle сообщила о создании самого мощного в мире квантового компьютера
Инженерам Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер. Он значительно превосходит по возможностям современные супермашины.
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Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
Газета.Ru 12:21
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
Единоборства
Россияне завоевали три золота на ЧМ по боксу в Екатеринбурге
Бронза досталась представителю Казахстана Аблайхану Жусупову и Бобо-Усмону Батурову из Узбекистана Позднее 22-летний россиянин Муслим Гаджимагомедов завоевал золото чемпионата в весовой категории до 91 кг.
Известия 12:30
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей
Экономика сегодня 03:12
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Происшествия
В Таджикистане двое российских военных получили ранения
В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины.
РИА Новости 10:52
Культура
Похудевшего Александра Семчева перестали приглашать на съемки
StarHit.ru вчера в 21:00
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Происшествия
Полиция задержала двух гражданских активистов в Петербурге
Полиция пришла сегодня утром с обысками к активистам Павлу Иванкину и Андрею Жексимбаеву.
Эхо Москвы 08:01
Происшествия
В Крыму загорелся мужской монастырь
Под Алуштой произошел пожар в мужском Косьмо-Дамиановском монастыре.
РБК 12:13
Армия и оружие
Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел стрельбы в Балтике
Российский сторожевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний.
РБК 13:20
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия
Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
Число задержанных в Париже, где в субботу проходят акции "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек.
РИА Новости 11:29
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости 06:51
Здоровье
Минздрав предложил сделать лекарства бесплатными для россиян
Россияне должны получать жизненно важные лекарства бесплатно или с большой скидкой, считают в Минздраве.
Экономика сегодня 07:54
Происшествия
На Украине полицейские пострадали при попытке разблокировать вагоны с углем
РИА Новости 12:33
Культура
Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Волейбол
Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
В Любляне завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между мужскими сборными России и Греции.
Вести.Ru 13:05
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер вчера в 07:43
Здоровье
Кровь американки стала синей после приема обезболивающего
Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.
Газета.Ru 19 сентября в 07:12
Кино
Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03