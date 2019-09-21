Технологии

ВедомостиВедомостиGoogle сообщил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Американская компания Google сообщила, что ее инженерам удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер, который значительно превосходит по возможностям самые современные суперкомпьютеры.
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FT узнала о квантовом превосходстве Google

РБК00:54

Google сообщил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Ведомости05:56

FT: Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

ТАСС05:14

Google создал самый мощный компьютер в мире

Газета.Ru05:42

Google заявил о создании самого мощного компьютера в мире

БИЗНЕС Online05:43

Google объявила о создании самого мощного квантового компьютера

РЕН ТВ05:44

Google заявил о создании самого мощного в мире квантового компьютера

Говорит Москва05:13
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Три нововведения, реализованные в ПО твердотельных накопителей Samsung Electronics с интерфейсом PCIe Gen4, сделают работу устройств еще продуктивнее.
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Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории

Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года, написал в твиттере журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.
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Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
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Юран считает, что отставка Кононова из «Спартака» неизбежна

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран считает, что уход Олега Кононова с поста наставника команды является делом времени.
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Армия и оружие

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Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
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Медведев раскритиковал застроивших аэропорт в Великом Новгороде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал тех, кто в 90-е годы решил застроить коттеджным поселком взлетно-посадочную полосу аэропорта в Великом Новгороде: они не оценили потенциал города.
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Игру «Зенита» и «Рубина» посетят до 45 зрителей

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