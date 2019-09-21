Технологии
ВедомостиGoogle сообщил о создании самого мощного в мире квантового компьютера
Американская компания Google сообщила, что ее инженерам удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер, который значительно превосходит по возможностям самые современные суперкомпьютеры.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 06:01, Вашингтон
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета вчера в 11:33
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Политика
Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ
Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Вести.Ru 05:33
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Известия 19 сентября в 19:21
Культура
Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Энергетика
Цены на нефть растут на открытии торгов
Мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,47%, до $64,7 за баррель.
Газета.Ru вчера в 01:47
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Космос
На Марсе обнаружили статую снежного человека
Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг заявил об обнаружении статуи снежного человека на Марсе.
UfacityNews.ru 04:03
Гаджеты
Обновленный SSD Samsung с интерфейсом PCIe Gen4 заработает еще лучше
Три нововведения, реализованные в ПО твердотельных накопителей Samsung Electronics с интерфейсом PCIe Gen4, сделают работу устройств еще продуктивнее.
Anonsens вчера в 03:55
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Спорт
Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории
Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года, написал в твиттере журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:23
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Гаджеты
IOS 13.1 добавит в iPhone XR и XS функцию торможения процессора
Ожидается, что на следующей неделе выйдет обновление iOS 13.1, в котором на смартфонах Apple iPhone XR и iPhone XS появится функция «управления процессором», то есть замедления его работы, если у смартфона старый аккумулятор.
iXBT.com 03:43
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие
Иран анонсировал морские учения с Россией и Китаем в Оманском заливе
Экономика сегодня 04:55
Футбол
Юран считает, что отставка Кононова из «Спартака» неизбежна
Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран считает, что уход Олега Кононова с поста наставника команды является делом времени.
RT на русском вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Общество
Медведев раскритиковал застроивших аэропорт в Великом Новгороде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал тех, кто в 90-е годы решил застроить коттеджным поселком взлетно-посадочную полосу аэропорта в Великом Новгороде: они не оценили потенциал города.
РИА Новости вчера в 09:09
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
Здоровье
В России предлагают страховать «врачебные ошибки»
В случае возникновения между медиками и пациентами конфликтных ситуаций, принимать участие в споре должны страховые компании, а не сотрудники СК РФ, считают эксперты.
Дни24 04:29
Футбол
Игру «Зенита» и «Рубина» посетят до 45 зрителей
Встречу десятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» планируют посетить до 45 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита».
Нева Спорт 05:34
Политика
В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
РИА Новости вчера в 07:21
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22