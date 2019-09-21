Наука

Газета.RuГазета.RuGoogle создал самый мощный компьютер в мире

Американская компания Google разработала самый мощный в мире квантовый компьютер, который способен выполнять расчеты за пределами возможностей самых современных суперкомпьютеров. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на научный доклад корпорации.
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Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google

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Google создал самый мощный компьютер в мире

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Google создал мощнейший в мире компьютер

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