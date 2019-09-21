Наука
МИР 24Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер
Американский IT-гигант Google создал самый мощный в мире квантовый компьютер, который в тысячи раз превосходит по вычислительным способностям суперкомпьютер Summit от IBM, который считался мощнейшим в мире прежде, сообщает в субботу Financial Times.
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Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Авто
Патент намекнул на возможную разработку Mazda RX-9
Патент из Японии раскрывает разработку Mazda, шасси с космическим каркасом, которое потенциально могло бы стать основой будущего спортивного автомобиля с задним приводом, по слухам, долгожданный RX-9.
SpeedMe 19 сентября в 16:16
Энергетика
«Нафтогаз» предложил России новый тариф на транзит газа
Еврокомиссия настаивает на бронировании "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год, а также на доступности еще 30 миллиардов кубических метров для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.
Российская газета 01:37
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Происшествия
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 03:50
Спорт
Россию подозревают в изменении данных московской лаборатории
Россию подозревают в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает журналист ARD Хайо Зеппельт на своей странице в Twitter.
LiveSport.ru вчера в 15:49
Энергетика
Миллер рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» в срок
«Газпром» не исключает, что газопровод «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца года.
Профиль вчера в 08:29
Футбол
Артем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу
Вести.Ru 16:15
Политика
Кэмерон рассказал в мемуарах о встречах с Путиным
Кэмерон упоминает встречу с Путиным в 2013 году в Сочи, которую он называет столь же значимой, как и переговоры Маргарет Тэтчер и Михаила Горбачева.
ТАСС вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья
На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.
Sunmag.me вчера в 10:55
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей
Экономика сегодня 03:12
Футбол
«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Реймсом»
«Реймс» дома сыграл вничью с «Монако» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции.
Спорт-Экспресс 15:50
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
Ермак пообещал, что «формула Штайнмайера» станет основой законопроекта
Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал об итогах встречи в Офисе президента с активистами для обсуждения "формулы Штайнмайера" и ее роли в урегулировании ситуации в Донбассе.
Вести.Ru 13:42
Происшествия
Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
РИА Новости 14:23
Кино
Актер Юрий Колокольников рассказал о фильме «Тайна печати дракона»
Известия 19 сентября в 20:27
Политика
Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Известия 16:22
Происшествия
Якутского шамана отпустили из психбольницы
Газета.Ru вчера в 09:03
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru 00:56
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Хоккей
«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ
RT на русском 10:02
Футбол
Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подвёл итоги матча с «Ростовом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:05
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Гаджеты
Huawei представил смартфоны без приложений Google
Китайская корпорация Huawei показала новую флагманскую линейку смартфонов без приложений от Google, пишет «Коммерсантъ».
Мой Брянск 19 сентября в 23:37
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03