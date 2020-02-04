Общество
REGNUMGoogle впервые назвала доход от YouTube
Около $5 млрд выручки получила компания Google за счёт своего видеохостинга YouTube за последние три месяца 2019 года. Это следует из финансового отчёта, который выпустила владеющая Google компания Alphabet. Экономисты Google впервые указали, сколько денег приносит крупнейший мировой видеохостинг.
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
Гаджеты
NVIDIA выпустила драйвер под новый сезон Apex Legends и «Историю Сэма»
Загрузить драйвер можно на официальном сайте разработчика или через приложение GeForce Experience во вкладке «Драйверы».
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые после расставания появились вместе
Американский актёр Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк впервые появились вместе на публике после расставания.
Здоровье
Школы Челябинска закрыли на карантин
Сегодня, 4 февраля, учебный процесс приостановлен в 23 школах и 729 отдельных классов.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Энергетика
«Газпром» заставили рекордно снизить цены в Европе
Снизить цены российскую компанию заставили конкуренты из числа поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Футбол
В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с Аррисабалагой
Главный тренер «Челси» и руководство клуба столкнулось с недопониманием в связи с ситуацией с вратарём команды Кепой Аррисабалагой, сообщает Mirror.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Киберспорт
Virtus.pro: «Сумма сделки с RodjER переоценена»
Организация Virtus.pro рассказала о деталях сделки с Natus Vincere об обмене Ильи Lil Ильюка на Владимира RodjER Никогосяна.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Здоровье
Китай начал испытания российского препарата от коронавируса
Китайская Народная Республика приступила к тестированиям лекарства российского производства от коронавируса нового типа.
Общество
В Норвегии не пустили на фестиваль ансамбль Северного флота РФ
Ансамбль должен был принять участие в фестивале Barents Spektakel в городе Киркенес.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Кино
В сеть слили первый трейлер новой «Пилы»
В сеть утёк трейлер новой части «Пилы», производством и сценарием которой занимался в том числе актёр Крис Рок.
Здоровье
ВОЗ считает вспышку коронавируса эпидемией с многочисленными очагами
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку коронавируса 2019-nCoV не как пандемию, а как эпидемию с многочисленными очагами.
Энергетика
Цены на нефть упали в ходе торгов
Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась вечером 3 февраля ниже $55 за баррель, цена нефти WTI упала ниже $51 за баррель впервые с января 2019 года.
Политика
Посол Франции на Украине выступил против попыток ставить Россию в угол
Как отметил дипломат, дистанция от России не была хорошей тактикой и стратегией.
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Гаджеты
В России начнут производить защищенные корпоративные смартфоны
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Ростеха» и MIG, в Калуге планируется ежегодно выпускать более 10 000 устройств, а уже до конца текущего года будет произведено 2 000 гаджетов.
Футбол
Клопп доверит Критчли руководить «Ливерпулем» в игре против «Шрусбери»
Право руководить игрой лидера АПЛ доверено тренеру молодежной команды Нил Критчли.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Гаджеты
Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте
Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Политика
Путин заявил о нежелании «погрязнуть» в поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с представителями общественности в Череповце заявил, что чем шире будет дискуссия о поправках в Конституцию, тем более народным будет Основной закон.
Здоровье
В Омской области жители стали чаще болеть раком кожи
Мужчины же чаще болеют раком легких, раком предстательной железы и раком кожи.
Футбол
Продлит ли «Локомотив» контракт с Семиным? Ответ тренера
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о положении дел с контрактом.
Авто
Новый низкопольный автобус сертифицировала «Группа ГАЗ»
«Группа ГАЗ» сертифицировала в России городской низкопольный автобус «ГАЗель City», к выпуску которого Горьковский автозавод готовился во время январского корпоративного отпуска.