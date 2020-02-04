Общество

Газета.RuГазета.RuGoogle впервые обнародовал данные о доходах YouTube

Известно, что Alphabet является материнской компанией Google, она же купила YouTube в 2006 году за $1,65 млрд. С тех пор ни разу данные о доходах видеохостинга от рекламы не публиковались. Отмечается, что в течение 2019 года YouTube заработал на рекламе свыше $15 млрд - 10% всей выручки компании.
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Alphabet впервые раскрыла данные о выручке от рекламы на YouTube

ТАСС07:02

Google впервые рассказала, сколько денег приносит YouTube

Российская газета05:42

Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube

Вести.Ru00:17

Google впервые раскрыла доходы YouTube

РИА Новости05:11

Google впервые раскрыла доход от рекламы на YouTube

РБК05:00

Alphabet впервые раскрыла выручку от рекламы на YouTube

Ведомости03:07

Google раскрыла доходы от YouTube

Известия05:36
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:42, Ашберн

Сколько зарабатывает Youtube

Вести.UZ05:01
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что Турции не нужно обострение отношений с Россией

Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Тайип Эрдоган.
РИА Новости 09:05
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
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Здоровье

ВОЗ не признала коронавирус пандемией

Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявлял, что мир «опасно не готов к глобальной пандемии».
Росбалт 08:15
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Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий.
RT на русском 06:43
Кино

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Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие

ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия

Члены «Белых касок» совместно с террористами завершили в зоне деэскалации Идлиб съёмки постановочного видео о якобы применении сирийскими войсками отравляющих веществ против населения, кадры подготовлены для распространения в соцсетях и СМИ.
RT на русском 09:22
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Происшествия

В Москве арестовали порнописателя, который насиловал жену и ребенка

В Москве заключен под стражу писатель, который подозревается в сексуальном насилии над супругой и ребенком.
Вести.Ru 07:21
Политика

Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Lenta.ru 08:24
Экономика

Россияне не смогли объяснить причину роста цен

Большинство россиян не смогли объяснить причину роста цен, не смогли дать правильное определение инфляции или не знают, что это такое (62 процента).
Lenta.ru 08:59
Происшествия

Из Китая в Тюмень эвакуируют сотни россиян из-за коронавируса

Утром 5 февраля в Тюмень прибудет два борта с россиянами, которых эвакуируют из китайского Уханя, где сейчас бушует эпидемия смертельно опасного коронавируса.
URA.Ru 08:08
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 361

Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Китае увеличилось до 17 205 человек, число жертв опасной болезни увеличилось до 361.
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Общество

Голикова объяснила невозможность получить штамм коронавируса в России

У двух заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан Китая, которые находятся на территории России, заболевание протекает в легкой форме, поэтому Россия не может получить из их крови штамм вируса.
РБК 08:50
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Здоровье

Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам масок в аптеках

Росздравнадзор открыл горячую линию с целью приёма обращений по вопросам, касающимся отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов на фоне распространения коронавируса.
RT на русском 07:33
Шоу-бизнес

Рак груди четвертой стадии диагностировали звезде «Зачарованных»

48-летняя звезда «Зачарованных» Шэннен Доэрти борется с раком груди четвертой стадии.
Росбалт 09:29
Здоровье

Врачи объяснили рост заболеваемости раком

По словам врача, развитие науки позволило существенно улучшить диагностику рака.
РИА Новости 08:37
Политика

Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» во время визита в Киев

Ранее в СМИ появилось видео, как Эрдоган во время официального визита на Украину поприветствовал почетный караул украинских военных словами "Слава Украине", на что в ответ прозвучало: "Героям слава".
РИА Новости 09:26
Общество

Нарколог: бокал вина за ужином может привести к алкоголизму

Опасность связана с тем, что у человека может возникнуть привыкание к алкоголю. Врач подчеркнул, что маркер для каждого индивидуален.
Pravda.Ru 05:26
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Смолов назвал причину перехода в «Сельту»

Газета.Ru 08:37
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Шоу-бизнес

Григорий Лепс перенес операцию во Франции

Bimru.ru вчера в 05:21
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет

На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:06
Хоккей

Алексей Яшин включён в Зал славы Международной федерации хоккея

REGNUM 08:04
Общество

Плохо пахнущих пассажиров предложили высаживать из электричек

Министерство транспорта предложило высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров.
Москва 24 02:12
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости 01:19
Политика

Социальные поправки в Конституцию поддержали 90% опрошенных россиян

ВЦИОМ провёл опрос об отношении россиян к поправкам к Конституции, предложенным президентом РФ Владимиров Путным, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 00:26
Кино

Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм

Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Газета.Ru 02 февраля в 15:18
Гаджеты

В России начнут производить защищённые смартфоны

Первую партию устройств планируется выпустить ещё до конца 2020 года. Пока речь идёт о выпуске смартфона MIG S6 и планшета MIG T8X.
Машины и Механизмы 08:52
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