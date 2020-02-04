Общество

Вести.RuВести.RuGoogle впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube

YouTube принадлежит поисковику уже без малого 15 лет, однако ранее компания никогда не сообщала точных показателей выручки. В 2006-м сайт для публикации видео в сети был куплен Google за 1,65 млрд долларов - теперь он приносит примерно такие же суммы ежемесячно.
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Alphabet впервые раскрыла выручку от рекламы на YouTube

Ведомости03:07

Alphabet впервые раскрыла рекламную выручку YouTube

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Google впервые раскрыл доход от рекламы на YouTube

РБК05:00

Google впервые раскрыла сколько денег приносит YouTube

Piter.tv04:36

Google впервые раскрыла выручку YouTube

News.ru02:35

Google впервые раскрыла выручку YouTube

Forbes02:25

Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube

Вести.Ru00:17
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Сколько зарабатывает Youtube

Вести.UZ05:01
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
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