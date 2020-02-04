Общество
Вести.RuGoogle впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube
YouTube принадлежит поисковику уже без малого 15 лет, однако ранее компания никогда не сообщала точных показателей выручки. В 2006-м сайт для публикации видео в сети был куплен Google за 1,65 млрд долларов - теперь он приносит примерно такие же суммы ежемесячно.
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката
Происшествия
Липецкая прокуратура ищет избивших младшеклассницу школьниц
Общество
Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой
Скандал с предложением продавать животных ради оплаты коммунальных услуг разгорелся 1 февраля.
Экономика
«Черный лебедь» приплыл. Коронавирус как начало мирового кризиса
Угрозой мирового значения назвал 30 января 2020 года ВОЗ эпидемию коронавируса.
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Военные провели учения с ЗРК C-300 и С-400 на территории ЦВО
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели учения по отражению авиаудара условного противника в небе над Сибирью, Уралом и Поволжьем.
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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
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Политика
Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля.
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Польша закупила американские истребители F-35
Польша подписала контракт на покупку у Соединенных штатов Америки 32 истребителей F-35.
Экономика
Tesla рекордно подорожала за сутки
Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Политика
Предполагаемого агента ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране
В Иране был приговорен к смертной казни вероятный агент Центрального разведывательного управления США.
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Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
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Gambit перевела gpK~ в запас — он отказался от буткемпа с командой
Общество
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Культура
Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии
Спорт
Клебо заявил, что прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что прекратил борьбу за победу в общем зачёте Кубка мира. Об этом сообщает телеканал NRK.
Хоккей
Умер 18-летний вратарь «Барыса»
View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Здоровье
Россия готовится к масштабному распространению коронавируса
Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Армия и оружие
В Идлибе погибли восемь турецких военных
Число турецких военных, погибших при обстреле в Идлибе (Сирия), возросло до восьми, сообщил 3 февраля журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
В Китае оценили уровень смертности от последствий коронавируса
В МИД Китая заявили, что уровень смертности от нового типа коронавируса достиг 2,1% от общей численности заболевших.
Наука
Ученые рассказали о механизме проникновения коронавируса в клетку
04.02.20 Вакцина от нового коронавируса еще не найдена, но о механизме проникновения вируса уже кое-что известно.
Футбол
Леонид Федун: Деньги волнуют только «Спартак» и «Краснодар»
Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун поучаствовал в видеоролике на ютуб-канале «Футбольный Биги».
Армия и оружие
Ругались и хватались за оружие: конфликт военных России и США в Сирии
Российские военные часто используют её для патрулирования, а американцы всё чаще блокируют её, препятствуя свободному передвижению патрулей военной полиции Вооружённых сил РФ.