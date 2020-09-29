Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу России
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Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу России
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Без промедлений провести встречу с Владимиром Путиным. Такой совет будущему победителю президентской гонки в США дал экс-президент СССР Михаил Горбачев. Бывший советский лидер выразил опасение, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля.В источнике
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