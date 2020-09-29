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Российская газета
Российская газета

Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу России

Без промедлений провести встречу с Владимиром Путиным. Такой совет будущему победителю президентской гонки в США дал экс-президент СССР Михаил Горбачев. Бывший советский лидер выразил опасение, что гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Михаил Горбачёв дал совет следующему президенту США

Комсомольская правда00:41
Известия

Горбачев дал США совет в отношении России

Известия23:54
RT на русском

Горбачёв призвал будущего президента США встретиться с Путиным

RT на русском23:52
Lenta.ru

Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу России

Lenta.ru23:51
Life.ru

Горбачёв дал совет следующему президенту США

Life.ru23:09
Московский Комсомолец

Горбачев обратился к будущему президенту США по поводу России

Московский Комсомолец23:02
РИА Новости

Горбачев дал совет будущему президенту США

РИА Новости22:25

«Нет совести»: Белоруссия отказалась от участия в «Евровидении-2021»

Группа VAL уже и вправду не поедет на «Евровидение 2021» и произойдёт это не потому, что на БТ что-то «сломалось» или лютует цензура, а потому, что у артистов группы VAL отсутствует совесть, — сообщает Белтелерадикомпания.
Газета Кемеровавчера в 16:22
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О завершении съемок второго «Аватара» объявил Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон в интервью с актером Арнольдом Шварценеггером рассказал об окончании съемок фильма «Аватар 2». Арнольд Шварценеггер, актер, культурист, политический деятель, разместил на своем YouTube-канале видео, в котором известный кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о завершении второй части блокбастера «Аватар».
Территория новостей02:58
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Система Xbox Series X займет 200 ГБ

В новинку установят SSD-накопитель на 1 ТБ Журналистам портала «GameSpot» посчастливилось протестировать новинку современной консоли — Xbox Series X. По итогам первых тестов стало понятно, что под системные файлы, из 1 ТБ общего объема памяти, разработчики выделил аж 198 Гб.
Центральная Служба Новостей01:54
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