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Lenta.ru
Lenta.ru

Горбачев дал совет будущему президенту США по поводу России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев дал совет победителю президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре, совет по поводу России.В источнике
Михаил Горбачев
Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран.
С чего всё началось
Как утверждает
 издание, Горбачев не одобрил очевидные попытки Путина воспользоваться хаосом в Республике, который возник сразу после президентских выборов 9 августа.
Утро.ruвчера в 08:46
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Горбачев обратился к будущему президенту США по поводу России

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