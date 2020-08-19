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РБК
РБК

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Михаил Горбачёв: Лукашенко обратился к рабочим, я тоже так делал. Но нужной поддержки не получилось

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Комсомольская правдавчера в 14:16
Подробнее о событии
RT на русском

Горбачёв прокомментировал ситуацию в Белоруссии

RT на русском01:31
URA.Ru

Горбачев указал на главную ошибку Лукашенко

URA.Ru21:24
РБК

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

РБК00:19
Комсомольская правда

Михаил Горбачев: Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим. Но, кажется, поздно. Как и я когда-то

Комсомольская правда00:54
Московский Комсомолец

Горбачев рассказал, где просчитался Лукашенко

Московский Комсомолец23:08
РИА Новости

Горбачев назвал ошибку Лукашенко во время протестов

РИА Новости22:47
Известия

Горбачев указал на главную ошибку Лукашенко

Известия00:36

В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.
РБКвчера в 13:41
2,2K

Белорусская оппозиция назвала возможную пользу от поддержки Москвы

Одна из лидеров протеста, глава штаба Виктора Бабарико и член координационного совета (КС) Мария Колесникова рассказала РБК о возможных положительных изменениях, которые могут произойти в случае поддержки со стороны Москвы.
РБК03:34

Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывшая соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская призвала Европейский совет не признавать итоги голосования, следует из ее видеообращения, опубликованного на Youtube-канале «Страна для жизни».
Ведомости02:19
1,4K

NASA удалось заснять одновременно два атмосферных феномена

Два произошедших одновременно в верхних слоях атмосферы Земли световых феномена сфотографировали астронавты NASA 16 марта, когда МКС пролетала над Аляской, кадр опубликован в Instagram Национального агенства по аэронавтике.
Аргументы и Факты02:49
4

Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионат17 августа в 10:43
4

Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
Взгляд.ру03:06