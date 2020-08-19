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РБК
РБК

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Михаил Горбачёв: Лукашенко обратился к рабочим, я тоже так делал. Но нужной поддержки не получилось

Некоторые сравнивают это с Советским Союзом, с событиями, которые были в 1990 году, в начале 1991-го.
Комсомольская правдавчера в 14:16
Подробнее о событии
RT на русском

Горбачёв прокомментировал ситуацию в Белоруссии

RT на русском01:31
Известия

Горбачев указал на главную ошибку Лукашенко

Известия00:36
URA.Ru

Горбачев указал на главную ошибку Лукашенко

URA.Ru21:24
Московский Комсомолец

Горбачев рассказал, где просчитался Лукашенко

Московский Комсомолец23:08
Комсомольская правда

Михаил Горбачев: Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим. Но, кажется, поздно. Как и я когда-то

Комсомольская правда00:54
РИА Новости

Горбачев назвал ошибку Лукашенко во время протестов

РИА Новости22:47
РБК

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

РБК00:19

«Лейкерс» проиграл «Портленду» в первом матче плей-офф НБА

Ранее сообщалось, что защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич в первой встрече 1/4 финала плей-офф Западной конференции против "Лос-Анджелес Клипперс" установил рекорд НБА по количеству набранных очков в дебютной игре в матчах на вылет.
Газета.Ru00:29

Пандемия изменила список покупок для школьников

Продажи практически всех товаров из основного списка позиций, которые покупают школьникам к новому учебному году (включая обувь и одежду, канцтовары, учебники и учебные материалы), выросли в два раза и выше (абсолютных значений продаж компания не раскрывает) Как коронавирус влияет на учебный год В марте российские школы из-за пандемии прекратили очное обучение и перешли на дистанционный формат.
РБК00:00

Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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