Пандемия изменила список покупок для школьников

Продажи практически всех товаров из основного списка позиций, которые покупают школьникам к новому учебному году (включая обувь и одежду, канцтовары, учебники и учебные материалы), выросли в два раза и выше (абсолютных значений продаж компания не раскрывает) Как коронавирус влияет на учебный год В марте российские школы из-за пандемии прекратили очное обучение и перешли на дистанционный формат.