Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
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Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
Михаил Горбачёв: Лукашенко обратился к рабочим, я тоже так делал. Но нужной поддержки не получилось
- Вы смотрите новости, что происходит в Белоруссии?
Комсомольская правдавчера в 14:16
Подробнее о событии
Михаил Горбачев: Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим. Но, кажется, поздно. Как и я когда-то
Комсомольская правда00:54