Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».