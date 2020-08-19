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РБК
РБК

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Михаил Горбачёв: Лукашенко обратился к рабочим, я тоже так делал. Но нужной поддержки не получилось

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Комсомольская правдавчера в 14:16
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Песня глохнет, а стены растут

Коммерсантъ06:56
URA.Ru

Горбачев указал на главную ошибку Лукашенко

URA.Ru21:24
Известия

Горбачев указал на главную ошибку Лукашенко

Известия00:36
РБК

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

РБК00:19
Комсомольская правда

Михаил Горбачев: Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим. Но, кажется, поздно. Как и я когда-то

Комсомольская правда00:54
Московский Комсомолец

Горбачев рассказал, где просчитался Лукашенко

Московский Комсомолец23:08
РИА Новости

Горбачев указал на ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

РИА Новости03:54

СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла свою причастность к операции по задержанию в Белоруссии 33 россиян, которых в Минске назвали сотрудниками иностранной частной военной компании.
ТАСС06:08
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Лукашенко пообещал обеспечить белорусскую оппозицию метлами и лопатами

Обеспечить участников незаконных органов для захвата власти в Белоруссии метлами и лопатами пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности с участием по видеосвязи руководителей регионов, сообщает «Sputnik Беларусь».
ИА Красная Весна06:38
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Минкомсвязь определила критерии для социально значимых сайтов

Минкомсвязь РФ разработала проект о внесении изменений в закон «О связи» для определения порядка формирования, ведения и использования перечня социально значимых сайтов; требования к ним будут утверждаться правительством.
Коммерсантъ23:25

В Евросоюзе заявили, что у Лукашенко нет легитимности

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко "нет демократической легитимности", поскольку ЕС не признал итоги выборов в республике.
Газета.Ru08:11