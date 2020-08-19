Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
Михаил Горбачёв: Лукашенко обратился к рабочим, я тоже так делал. Но нужной поддержки не получилось
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Комсомольская правдавчера в 14:16
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