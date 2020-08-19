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РБК
РБК

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Михаил Горбачёв: Лукашенко обратился к рабочим, я тоже так делал. Но нужной поддержки не получилось

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Комсомольская правдавчера в 14:16
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Горбачев рассказал, где просчитался Лукашенко

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Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

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Горбачёв заявил об ошибке Лукашенко. Гаспарян гневно осадил: «Трудно сдержать грубость»

Царьград23:44
РЕН ТВ

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Горбачев назвал ошибку Лукашенко

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Горбачев указал на главную ошибку Лукашенко

URA.Ru21:24

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

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Коммерсантъвчера в 00:29
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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Коронавирус в Челябинской области: последние новости 18 августа. Как пройдет День города, сколько доз вакцины привезут в регион, кто заражается повторно

В Челябинской области по данным на 18 августа зафиксировано 74 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 75), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе.
URA.Ruвчера в 10:00
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