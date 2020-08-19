- Вы смотрите новости, что происходит в Белоруссии?

с чего всё началось

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

Футбол «Зенит» без Ракицкого сыграет с «ЦСКА» в 3-м туре РПЛ «ЦСКА» занял по итогу четвёртое место. Матч между этими командами пройдёт сегодня в 20:00 по московскому времени.

Политика Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии Бывший вице-президент США Джо Байден избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции (съезде). 116

Политика В Минск прибыл российский спецсамолет В Минск вечером 18 августа прибыл самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда «Россия». 2,3K

Армия и оружие Хуаньцю шибао (Китай): в Тайваньском проливе каждая сторона должна соблюдать принцип «не стрелять первым» (Хуаньцю шибао) Поскольку растет риск того, что кто-то первым сделает непроизвольный выстрел, в сообщении тайваньской China Times цитируется источник, согласно которому тайваньские военные заявили на внутреннем заседании, что, если тайваньские пилоты первыми откроют огонь без получения прямого приказа от боевого авиационного командования, они будут привлечены к ответственности после приземления.

Армия и оружие Истребители Су-57 отправят в Западный военный округ Серийные истребители Су-57 будут направлены на усиление Западного военного округа, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны России.

Политика Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии Власти Латвии не стали признавать экс-кандидата на пост президента Белоруссии и главного противника Александра Лукашенко Светлану Тихановскую победителем голосования. 362

Политика Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов и беспорядков Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад продолжает заниматься финансированием акций протеста и беспорядков в республике, передает "БелТА". 12

Политика Лавров рассказал о провокациях в отношении силовиков в Белоруссии Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, призвал западных коллег, предлагающих посредничество для выхода из кризиса, вспомнить о том, как Запад "посредничал" в 2014 году во время "майдана" в Киеве.

Общество Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке» Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания. 729