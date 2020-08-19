Политика
РБКГорбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».
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с чего всё началось
- Вы смотрите новости, что происходит в Белоруссии?Комсомольская правдавчера в 14:16
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Михаил Горбачев: Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим. Но, кажется, поздно. Как и я когда-то
Комсомольская правда00:54
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Общество
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
Дополнительной мерой поддержки россиян в условиях пандемии воспользовались родители 26 миллионов детей в России, получив помощь от государства за июль.
Evo-rus.com 04:09
Политика
Лукашенко заявил, что белорусская власть не ослабла на фоне протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская власть не ослабла и у нее имеется опора.
Москва 24 05:39
Наука
Социальные связи предотвращают развитие депрессии
Evo-rus.com 03:57
Политика
МИД КНР выступил против вмешательства внешних сил в дела Белоруссии
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин не желает видеть хаоса на территории Белоруссии.
Дума ТВ 04:29
Армия и оружие
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Известия вчера в 17:11
Технологии
«Яндекс» объединил такси и каршеринг в одно приложение
«Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» продолжат работу как в составе Go, так и в качестве отдельных приложений, отметили в компании.
Ведомости 04:09
Футбол
«Зенит» без Ракицкого сыграет с «ЦСКА» в 3-м туре РПЛ
«ЦСКА» занял по итогу четвёртое место. Матч между этими командами пройдёт сегодня в 20:00 по московскому времени.
Честный рейтинг букмекеров 05:13
Политика
Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии
Бывший вице-президент США Джо Байден избран кандидатом в президенты США от Демократической партии, свидетельствуют результаты голосования на прошедшей в онлайн режиме конвенции (съезде).
Интерфакс 01:03
Происшествия
В Хабаровском крае задержан экс-министр за получение крупной взятки
"Экс-чиновник задержан за получение взятки в особо крупном размере (часть шестая статья 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Российская газета 04:01
Политика
В Минск прибыл российский спецсамолет
В Минск вечером 18 августа прибыл самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда «Россия».
Lenta.ru вчера в 16:42
Общество
Норвегия высылает российского дипломата после шпионского скандала
МИД Норвегии высылает российского дипломата из-за случая шпионажа, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Ранее отмечалось, что 29-летний Шишмаков, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписывать протокол на президентских выборах.
РИА Новости вчера в 12:25
Армия и оружие
Хуаньцю шибао (Китай): в Тайваньском проливе каждая сторона должна соблюдать принцип «не стрелять первым» (Хуаньцю шибао)
Поскольку растет риск того, что кто-то первым сделает непроизвольный выстрел, в сообщении тайваньской China Times цитируется источник, согласно которому тайваньские военные заявили на внутреннем заседании, что, если тайваньские пилоты первыми откроют огонь без получения прямого приказа от боевого авиационного командования, они будут привлечены к ответственности после приземления.
ИноСМИ 05:00
Происшествия
Вторым свидетелем защиты Ефремова стала актриса Беркович
РИА Новости 05:29
Политика
В Польше не считают внешней угрозой развертывание войск Белоруссии
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что развертывание армии на западе Белоруссии не является внешней угрозой.
Газета.Ru 06:22
Армия и оружие
Истребители Су-57 отправят в Западный военный округ
Серийные истребители Су-57 будут направлены на усиление Западного военного округа, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны России.
Известия вчера в 15:03
Происшествия
Умер житель Бреста, получивший ранение во время протестов
"С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался (пострадавший на акциях протеста – ред.) гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава.
РИА Новости 06:12
Политика
Латвия не признала Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Власти Латвии не стали признавать экс-кандидата на пост президента Белоруссии и главного противника Александра Лукашенко Светлану Тихановскую победителем голосования.
News.ru 05:58
Политика
Кремль не увидел необходимости в военной помощи Белоруссии
В Кремле в настоящее время не видят необходимости в оказании властям Белоруссии военной помощи.
РБК 06:40
Армия и оружие
Китай показал первый в мире истребитель нового типа
Самолет пятого поколения имеет двухместную кабину. Китай показал первый в мире истребитель нового типа.
Piter.tv вчера в 04:46
Политика
Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов и беспорядков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад продолжает заниматься финансированием акций протеста и беспорядков в республике, передает "БелТА".
Газета.Ru 05:26
Политика
Лавров рассказал о провокациях в отношении силовиков в Белоруссии
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, призвал западных коллег, предлагающих посредничество для выхода из кризиса, вспомнить о том, как Запад "посредничал" в 2014 году во время "майдана" в Киеве.
Слово и Дело 06:35
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии иностранных военных в Белоруссии
В Белоруссии нет ни одного иностранного военнослужащего, заявил президент страны Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности.
RT на русском 05:52
Общество
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс 17 августа в 08:58
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фигуру без одежды
Певица Настя Каменских опубликовала у себя в Instagram новую откровенную фотографию.
ИнфоСМИ вчера в 15:10
Космос
Со дня успешного запуска «Венеры-7» с «Байконура» прошло ровно 50 лет
Советский Союз совершил запуск научной станции Венера-7 к планете 50 лет назад. Этот аппарат первым приземлился на поверхность Венеры.
iReactor вчера в 07:53
Футбол
Судейский комитет РФС проведет лекции для клубов, тренеров и игроков
Судейский комитет Российского футбольного союза направил официальные письма в клубы Тинькофф Российской Премьер-лиги о проведении серии лекций для игроков и тренеров в целях разъяснения спорных вопросов применения изменений в Правилах игры, которые действуют с нового чемпионата.
Спорт день за днем 04:46