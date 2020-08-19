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РБК
РБК

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

Михаил Горбачёв: Лукашенко обратился к рабочим, я тоже так делал. Но нужной поддержки не получилось

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Комсомольская правдавчера в 14:16
Подробнее о событии
РИА Новости

Горбачев указал на ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

РИА Новости03:54
РБК

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

РБК00:19
Комсомольская правда

Михаил Горбачев: Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим. Но, кажется, поздно. Как и я когда-то

Комсомольская правда00:54
Известия

Горбачев указал на главную ошибку Лукашенко

Известия00:36
RT на русском

Горбачёв прокомментировал ситуацию в Белоруссии

RT на русском01:31
Московский Комсомолец

Горбачев рассказал, где просчитался Лукашенко

Московский Комсомолец23:08
URA.Ru

Горбачев указал на главную ошибку Лукашенко

URA.Ru21:24

Евгений Куликов назначен и.о. ректора СибГМУ

Министр здравоохранения Российского Федерации Михаил Мурашко подписал приказ о возложении обязанностей ректора Сибирского государственного медицинского университета с 18 августа 2020 года на Евгения Куликова, занимавшего должность проректора по научной работе и последипломной подготовке СибГМУ.
Евгений Куликов назначен и.о. ректора СибГМУ
НИА-Томск02:47

ВКО разработала систему прогнозирования перемещений дронов противника

Военная академия Воздушно-космической обороны (ВКО) разработала систему, которая способна прогнозировать наиболее вероятные маршруты передвижения беспилотников противника.
Политическая Экспертиза22:36

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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В мэрии Москвы отрицают планы о новом локдауне

Мэрия Москвы не планирует снова закрывать предприятия и вводить карантинные ограничения из-за коронавируса, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Интерфакс04:03
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Компания Ram представила самый мощный и быстрый пикап в мире

Благодаря потрясающим показателям производительности TRX заслуживает специального выпуска, поэтому компания Ram, как сообщает издание speedme.ru, создает ограниченную серию мощного пикапа под названием Launch Edition для первых 702 пользователей.
32CARS.ruвчера в 07:43
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Кузнецов и Овечкин стали лучшими в матче «Вашингтона» с «Айлендерс»

Два российских легионера "Вашингтон Кэпиталз" – капитан команды Александр Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов, – названы лучшими игроками очередной игры "столичных" против "Нью-Йорк Айлендерс" в рамках первого этапа Кубка Стэнли.
Вести.Ru01:20
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Кравчук назвал приоритет при урегулировании конфликта в Донбассе

Киев, 19 августа 2020, 08:20 — REGNUM Возвращению мирной жизни в Донбасс будут способствовать реализация практических шагов и уважение конфликтующих сторон друг к другу, заявил 18 августа глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT.
REGNUM01:20
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