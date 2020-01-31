Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал поразительными словами лидера Украины Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, такие заявления оскорбляют память отдавших жизнь ради победы над гитлеровским режимом, лучшим ответом на это будет воздать должное тем, кто избавил человечество от фашизма.

с чего всё началось

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны. Как он сказал РИА Новости, подобные высказывания оскорбляют память тех, кто погиб ради победы в борьбе с фашистской Германией.

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

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